Días de antes de su matrimonio con José Patricio “Pepo” Daire, la animadora Cecilia Bolocco sufrió una fuerte caída, donde se golpeó la cabeza y se lastimó un brazo.

Así lo relató en una Live de Instagram realizado este miércoles. “Estuve en la clínica, me caí, me saqué la cresta, casi me pasa algo serio. Pero gracias a Dios no me pasó nada serio”, comentó a sus seguidores, según consignó Glamorama.

“Solo me tuvieron que infiltrar mi bracito malo, porque tengo el manguito rotador y no lo podía mover. Y este brazo, que yo después les voy a decir qué crema me puse, ahí algo se ve, tenía un moretón. Bueno, este moretón era negro, morado y azul, porque me azoté contra el baño”, continuó.

La caída de Cecilia Bolocco

Según relató, el accidente ocurrió en el baño y mientras se preparaba para grabar un spot publicitario para su nuevo perfume.

“En la mañana entro, la Juanita parece que no limpió bien, y yo patiné y caí igual que Condorito, de espalda”, dijo, recordando que la noche anterior le habían teñido el pelo en el lugar.

“Me azoté la cabeza contra el piso duro, con el brazo traté de agarrarme y me lo disloqué, y este codo me lo rompí y me quedó hecho bolsa”, añadió.

“Bueno, todo eso me pasó diez días antes del matrimonio. Pero gracias a Dios no me pasó nada y me pude casar”, afirmó.

Recordemos que Bolocco y Daire se casaron el sábado pasado en el hogar del novio en Vitacura. Lo que se suponía sería una boda privada, se filtró a la prensa e incluso imágenes de ella caminando al altar del brazo de su hijo Máximo se viralizaron pocas horas después.