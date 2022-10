En su paso por el programa de TV “La Noche de Mirtha”, de Mirtha Legrand, el cantante argentino L-Gante confirmó su relación con la modelo trasandina Wanda Nara.

“Mirtha, no sé si sabías que L-Gante vino en la camioneta de Wanda. En tu producción me dijeron eso y no creo que me mientan”, comentó la periodista Marina Calabró, otra de las invitadas del estelar. “Cuántas producciones mienten, ¿no?”, respondió nervioso.

“¿Estás con Wanda o no?”, le consultó directamente el periodista Ceferino Reato. “La estoy conociendo, no la conozco hace mucho. Estamos conociéndonos”, respondió L-Gante. “Está preciosa”, dijo Mirtha. “Es linda mujer”, agregó el músico.

“Significa lo que significa. Nos estamos conociendo. Es que, hasta hace poco, no la conocía y ahora sí”, complementó cuando las preguntas volvieron a acecharlo.

En el programa, además, reconoció que le escribió una canción: “Me ha inspirado un par de frases. No puedo decir nada porque le voy a filmar el videoclip y la gente me lo filtra rápido”.

“¿Te enamoraste de Wanda?”, le preguntaron a continuación. “No, enamorarme no. Eso es un montón todavía. Yo solo me enamoré de una mujer que fue mi única novia, mi ex”, señaló en relación a Tamara Báez, madre de su hija Jamaica.