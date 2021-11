No cabe duda que ‘MasterPlop’ es uno de los conceptos más icónicos del comediante Bombo Fica, con el cual ha obtenido bastante éxito durante sus recientes presentaciones.

En una reciente entrevista con Julio César Rodríguez, en el programa Síganme los Buenos, el humorista contó que tiempo atrás supo de un trabajador que obtuvo grandes ganancias con el término.

“La Master Plop es institucional. Una vez me encontré en el aeropuerto a un tipo que se me acerca y me dice ‘Bombo Fica, ¿te puedo dar un abrazo? Es que yo gané mucha plata contigo’. ‘¿Cómo?’, le digo yo. ‘No, es que yo me dedico al comercio ambulante y cuando salió la Master Plop te vi. Mandé a hacer unas Master Plop y vendí 100 mil a luca”, expresó.

En este sentido, Fica indicó que él no obtuvo ningún tipo de ganancia con este emprendimiento, reconociendo además que nunca pensó en realizar algo parecido.

“Yo recibí esa tarjeta una vez de regalo, con la cara mía y todo y ya poh… el hueón vendió cien mil a luca. Esa es la viveza, la chispeza, diría Gary Medel”, detalló.

“A mí me causó gracia en el momento, y después, como dos semanas después, comencé a pensar ‘por qué’. Después me vine a pegar los ‘gomazos”, concluyó.

Hay que señalar que el pasado sábado 6 de noviembre el humorista volvió a los escenarios con un show llamado Reiremos y será hermoso, en el Movistar Arena.