La popular serie de MTV Teen Wolf volverá a la vida pero en formato de película de la mano de Paramount Plus.

El filme es parte de un nuevo acuerdo firmado entre el creador del programa Jeff Davis y MTV Entertainment Studios, según informó la revista Variety.

Davis no sólo escribirá la película, sino que también ejercerá como productor ejecutivo. Además ya se encuentra en conversaciones con parte del elenco original para que regresen al proyecto.

Recordemos que el programa sigue la historia de Scott McCall, un adolescente que se convierte en un hombre lobo después de ser mordido por uno antes de entrar a clases.

We’ve heard your howls, and we’re howling back! A #TeenWolf MOVIE is coming to @ParamountPlus in 2022. pic.twitter.com/AHH6QvuJOY

— TEEN WOLF (@MTVteenwolf) September 24, 2021