El actor Luis Gnecco alzó la voz tras ser formalizado por el delito de lesiones menos graves, en el contexto de violencia intrafamiliar contra su exesposa.

A través de Instagram, el actor que quedó con prohibición de acercase a la víctima, emitió una declaración respecto de los sucedido.



“Condeno el abuso y la violencia hacia la mujer en todas sus formas”, comenzó, agregando que “lamento sinceramente si he causado dolor y angustia innecesarias a mi exmujer y a mis tres hijos, y en consecuencia les pido disculpas por eso y por la agitación mediática en que se han visto envueltos”.

“Lo que vivo por estos días es una de las lecciones más difíciles y ejemplificadoras de mi vida”, añadió.

“Los hechos que han salido a la luz pública, y en los que me he visto involucrado, han significado destrucción de mi imagen y mi sustento económico sin mediar juicio, pruebas ni el debido proceso, por causa del escrutinio de quienes no son jueces ni tienen los antecedentes completos de lo ocurrido, produciendo un efecto a todos luces irreversible en mi carrera”, reconoció.

“Como figura pública, debido a mi profesión, es algo que deberé manejar con entereza y buscaré hacerlo de la mejor manera posible puesto que mi imagen es el único activo con el que cuento”, dijo.

“Soy padre de dos jóvenes, de 24 y 20 años, y de un pequeño de 5. Los tres han sido fruto del amor, criados con infinito cariño y atención. Si he guardado silencio hasta ahora ha sido única y exclusivamente para protegerlos y evitar exponerlos públicamente, además de respetar el actuar de la justicia, en la cual confío, y a cuyos dictámenes me atengo respetuosamente”, añadió.

Amenazas de muerte

“El motivo de esta declaración es pedir delicadeza y cuidado para no dañar psicológicamente a mis hijos y además proteger físicamente a mi hija mayor, quien ha sido una de las receptoras de amenazas de muerte realizadas por personas descriteriadas, que intentan hacer una justicia malentendida sin contar con ningún antecedente”, puntualizó.

“No tratar el tema con la altura de miras que merece, habiendo dos jóvenes y un menor de edad afectados, es una irresponsabilidad contraria a la ética periodística y a un mínimo estándar de humanidad”, remarcó.

“Pido humildemente a los medios de comunicación que informen, pero siempre con el respeto y cuidado por tres niños y sus madres, quienes pueden ser dañados injustamente. Todos debemos pensar en las palabras que usamos públicamente y en nuestras declaraciones, a fin de salvaguardar la integridad psicológica de menores inocentes”, enfatizó.

“Conozco el valor de una relación estable y los cuidados que deben prodigarse a ella. Sé bien, por lo tanto, que la violencia de género amenaza el amor, el respeto y la protección que deben existir al interior de una familia. Soy consciente de que la violencia afecta de manera flagrante y ominosa la dignidad de las mujeres. Como figura pública he condenado todas las veces que he podido hechos de esta naturaleza y asumo el compromiso de seguir haciéndolo”, concluyó.

Recordemos que el actor Luis Gnecco fue formalizado el martes por el Ministerio Público por el delito de lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar, contra su exesposa.

Los primeros antecedentes indicaban que la agresión habría ocurrido el pasado 2 de junio en el domicilio de la mujer, en la comuna de Ñuñoa, luego que ambos tuvieran una discusión.

Debido al hecho, la mujer fue a constatar lesiones, resultando con un hematoma en la zona de cuello y un traumatismo en cabeza y cuello.