La comedia estrenada en 2000, vuelve con cuatro nuevos capítulos a la plataforma Disney +. Hasta el momento, son tres los actores que regresan de la serie original, Bryan Cranston, Jane Kaczmarek y Frankie Muniz. No obstante, pese a gozar de gran popularidad en su momento, varios integrantes del elenco, han tenido un paso discreto en diversas ficciones.

La adorada comedia “Malcolm” anunció su gran regreso, luego de 18 años. Así lo hicieron público los protagonistas de la serie, Bryan Cranston, Jane Kaczmarek y Frankie Muniz, en un jocoso video.

Los actores se pronunciaron con mucha emoción ante este impensado regreso. “Había esperado este momento por 18 años”, dijo Frankie Muniz. “Descubramos dónde están Malcolm y su familia en este momento”, mencionó el actor de 39 años.

Por otra parte, Bryan Cranston mencionó, “han pasado 25 años desde que estrenamos Malcolm In The Middle. Estoy tan emocionado… Que quizá me oriné un poco, sólo un poquito… disculpen”, afirmó con su particular humor.

Finalmente, Jane Kaczmarek dijo, “qué delicia volver a gritarle a ese niño. Estamos muy emocionados de regresar juntos y ver lo que esta familia ha estado haciendo”.

La ficción estrenada en 2000, que se mantuvo al aire por siete temporadas, tendrá cuatro capítulos inéditos que serán estrenados en la plataforma Disney+.

Aunque todavía no se saben mayores detalles de la participación de los otros hijos del clan, conviene recordar el presente de cada uno de los integrantes de esta familia que se robó el corazón del público.

El padre de familia: Bryan Cranston

Bryan Cranston es el actor que alcanzó el mayor éxito entre los integrantes del elenco. Aunque tuvo un inicio bastante complicado, desde que empezó a actuar en cuanta oportunidad se le presentara.

Bryan es el hijo de un matrimonio cuya pasión era la actuación, entonces las ganas de querer ser actor era un anhelo que tuvo desde siempre.

Empezó tímidamente en telenovelas como en ‘One Life to Live’, allá por 1982, pero tuvo que conformarse con pequeños papeles.

Con los años, era el típico actor que solía aparecer en dos o tres capítulos de varias ficciones como “CHIPs”, “Airfull” o “Falcon crest”.

Luego, el esfuerzo dio recompensa, pues Cranston personificó al astronauta Buzz Aldrin durante dos episodios en la serie de HBO “De la Tierra a la Luna”. Al mismo tiempo, que llegaba su minuto de fama, pudo aparecer en cinco episodios de la comedia “Seinfeld”, donde dio vida al dentista Tim Whatley, recogió una nota de Infobae.

Si bien sumó minutos en el cine, fue Malcolm que lo puso en el mapa, sin embargo, su carrera despegó finalmente cuando hizo el papel de Walter White, un amable profesor de química, que decidió vender metanfetamina en la serie Breaking Bad.

Consultado sobre su tardía fama, el actor dijo en conversación con el diario español El Mundo que “llevo actuando de manera profesional desde hace 41 años y me he ganado la vida con esto desde que tenía 25. Y ese era mi objetivo. ¿Puedo ganarme la vida haciendo algo que me apasiona? ¡Eso es una victoria!”, dijo en su estilo.

La mamá de Malcolm: Jane Kaczmarek

Al contrario de Cranston, Jane ha tenido una sólida carrera en televisión desde la década de los 80. Estuvo en series icónicas como Canción triste de Hill Street y Remington Steele.

Por ello, en su trayectoria en televisión, Jane ha interpretado más de 40 papeles y ha tenido tres nominaciones a los Globos de Oro y siete a los premios Emmy, en la categoría de “Mejor actriz principal en una serie de comedia”.

Luego de Malcolm, la actriz ha hecho pequeñas apariciones en series de televisión como La ley y el Orden y Whitney. Además, hizo el doblaje de la jueza Constance Malosa en varios episodios de Los Simpsons.

No obstante, no ha tenido el mismo éxito que su compañero de la serie, Jane estuvo en Raising the Bar, una serie de abogados que protagonizó junto a Mark-Paul Gosselaar, y en la que Kaczmarek interpretó por dos temporadas a la jueza Trudy Kessler.

Así las cosas, en 2016, hizo un pequeño papel de la Doctora Gallo en The Big Bang Theory, en un capítulo de la novena temporada.

El niño genio: Frankie Muniz

Muniz a principios de los 2000, era uno de los niños actores más cotizados de la época. Partió en pequeños papeles televisivos, pero al mismo tiempo que era lanzado el piloto de “Malcolm”, el joven actor debutó en la gran pantalla con el tierno rol de Willie Morris en “Mi Perro Skip”, donde mostró que podía enternecer.

Al poco tiempo de debutar en televisión de la mano de Malcolm, Muniz, cuya madre era enfermera y su padre, restaurador de origen puertorriqueño, alcanzó el éxito a una edad temprana.

En ese sentido, Frankie encabezó varios proyectos junto a otras estrellas adolescentes como Hillary Duff y Amanda Byrnes.

Asimismo, interpretó a Malcolm hasta 2006, lo que le valió estar nominado al Globo de Oro; pero además de actuar, Frankie Muniz fue también músico.

Incluso, compitió en varias carreras de monoplaza y fue baterista en la banda Kingsfoil, consigna La Nación.

Dentro del automovilismo estuvo en competencias de la Fórmula BMW y NASCAR, y el año pasado se unió a Rette Jones Racing.

Cabe mencionar que Muniz sufrió un accidente cerebrovascular que afectó su habla y memoria, expuso el actor en varias oportunidades.

En 2020, se casó con Paige Price, con quien tiene un hijo llamado Mauz Muniz, nacido en marzo de 2021, sostiene el citado medio.

El hermano peleador: Justin Berfield

El hermano experto en la cocina, a quien le gustaba golpear a los krelboynes, estuvo personificado por Justin Berfield. Aunque no volvió a ocupar un papel recurrente como el de Reese, Berfield ahora ejerce un trabajo detrás de cámaras, como productor creativo de la compañía Virgin Produced.

En el ámbito familiar, fue padre por primera vez durante la pandemia. “Convertirse en padre durante una pandemia definitivamente ha hecho que esta transición sea interesante. Pero tener tiempo extra para pasar con esta pequeña ha estado bien para nosotros”, escribió el actor en su cuenta de Instagram.

En 2010, volvió a estar en pantalla para interpretar a “Barry” en un episodio de la serie Sons of Tucson, que él mismo producía. Ni su presencia logró salvar la serie, que fue cancelada tras 13 episodios, indicó una publicación anterior de BBCL.

Francis, el hermano rebelde: Christopher Masterson

Christopher Masterson es el actor que dio vida a Francis, el hermano mayor del clan que era el motivo de preocupación de Lois.

De hecho, al comienzo de su carrera, Masterson, tuvo notables apariciones en series como La doctora Quinn, Tocados por un ángel o Murphy Brown. Además, se codeó en el cine con actrices de la talla de Geena Davis y Julia Roberts.

El peak de popularidad lo consiguió con Scary Movie 2, pero como suele ocurrir, el actor no pudo conseguir el mismo éxito. El intento por alzar el vuelo en su carrera resultó difícil. Su última participación en TV fue en la serie White Collar, que se transmitió desde 2009 al 2011.

En 2019 contrajo matrimonio con Yolanda Pecoraro Masterson, con quien dio la bienvenida a su primera hija, Chiara Darby.

Un dato adicional que vale destacar, es que Cristopher es hermano de uno de los protagonistas de That’ 70s Show, específicamente de Danny Masterson, quien encarnó a Steven Hyde en la icónica serie, cuya carrera acabó tras ser arrestado por tres cargos de violación.

En la actualidad, se dedica a ser DJ, afición que luego convirtió en su profesión.

Simplemente Dewey: Erik Per Sullivan

Si el regreso de Malcolm tendrá una ausencia casi segura, será la de Erik Per Sullivan, “Dewey” en la serie.

Resulta que Per Sullivan se retiró de la actuación, para dedicarse a la vida académica. Esto último, no es del todo desconocido, ya que hace algunos años Erik Per Sullivan compartió imágenes en Instagram donde reveló que se estaría dedicando a la literatura.

“Está bien, está muy, muy bien… Hizo Malcolm durante siete años, empezó a los siete, terminó a los 14. No le interesaba actuar, en absoluto“, comentó Jane durante el programa de YouTube, Malcolm France.

A la fecha, todo indica que continúa especializándose. “Estudia en una universidad americana muy prestigiosa, de la que nos ha pedido a todos que guardemos silencio, y le encanta Charles Dickens“, dijo Kaczmarek.

“Está haciendo un postgrado en literatura victoriana. Lo admiro porque mucha gente piensa que estar en el mundo del espectáculo es lo más grande del mundo, no es para todo el mundo”, complementó la actriz.