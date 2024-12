La secuela del musical de fantasía Wicked, protagonizada por Cynthia Erivo y Ariana Grande, llevará por título Wicked: For Good y se estrenará en noviembre de 2025, informó este lunes Universal Pictures en X.

El estudio cinematográfico rebautiza la segunda parte de la secuela de Mago de Oz, que en un principio se comentaba que iba a llevar por nombre Wicked: Part Two.

El título hace referencia a la penúltima canción del musical de Broadway, un dueto en el que Elphaba y Glinda cuentan cómo su rivalidad se ha trasformado en amistad.

La primera parte de esta película, dirigida por Jon M. Chu, aterrizó en la gran pantalla el pasado 22 de noviembre y ha recaudado 524 millones de dólares en taquilla mundial.

La historia, que se desarrolla antes, durante y después de ‘El Mago de Oz’, cuenta los orígenes de la amistad entre Glinda y Elphaba (Grande y Erivo), dos compañeras de Universidad que se ven obligadas a compartir habitación y se acaban convirtiendo en mejores amigas.

La segunda entrega retomará esta trama después de que Elphaba haya recuperado por completo sus poderes y haya sido declarada enemiga del estado.

Esta secuela supone la adaptación a la pantalla del exitoso musical homónimo de Broadway, que a su vez se basa en la novela de 1995 de Gregory Maguire con el mismo nombre.

You will be changed. Wicked: For Good, only in theaters November 21, 2025.💚🩷 pic.twitter.com/vBhTwNTVNa

— Wicked Movie (@wickedmovie) December 16, 2024