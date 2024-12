Queda muy poco para conocer la serie de Netflix llamada Cien años de soledad. Sí, aquella que está basada en su totalidad en el libro escrito por Gabriel García Márquez, quizás el mayor clásico de la literatura hispanoamericana.

Se trata de una adaptación audiovisual producida por la compañía estadounidense, bajo la dirección de Alex García López y Laura Mora, además de la producción de Carlos Prizzi.

En los roles protagónicos están Claudio Cataño, Marco González, Leonardo Soto, Susana Morales; además de las actuaciones de Ella Becerra, Carlos Suárez, Moreno Borja y Viña Machado.

La serie toma todos los aspectos de la narrativa de García Márquez, incluyendo esa combinación entre realismo mágico y la oscuridad propia de una sociedad aún primitiva.

De hecho, su sinopsis nos indica: “Al casarse en contra de la voluntad de sus padres, los primos José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán dejan atrás su pueblo y emprenden un largo viaje en busca de un nuevo hogar. Acompañados por amigos y aventureros, su periplo culmina con la fundación de un utópico pueblo a las orillas de un río de piedras prehistóricas que bautizan Macondo”.

“Varias generaciones de la estirpe de los Buendía marcarán el devenir de este pueblo mítico, atormentadas por la locura, los amores imposibles, una guerra sangrienta y absurda, y el miedo a una terrible maldición que las condena, sin esperanza alguna, a cien años de soledad”, agregan.

Asimismo, la directora Laura Mora había expresado en la previa: ““Es estar a la altura de algo que siempre va a ser más grande que todos nosotros. Nos esforzamos por construir esa particularidad que abraza el Caribe, que abraza el trópico”.

La producción llegará en dos partes, la primera a estrenarse este 11 de diciembre en un total de ocho capítulos.

Cien años de soledad: “Una época muy compleja para Colombia”

BioBioChile tuvo la oportunidad de conversar con Catherine Rodríguez y Bárbara Enríquez. La primera de ellas fue la encargada de diseño de vestuario de la ficción, mientras que la segunda profesional se centró en el diseño de producción.

Para Rodríguez, la elección del vestuario no fue sencilla dentro de toda la producción, teniendo en cuenta que todo se desarrolló en un pueblo bastante ‘fuera de lo común’. A simples rasgos, el resultado es algo sencillo, común para la época y bien elaborado.

“Es una época muy compleja para Colombia. Digamos que estos 100 años se dividen en una parte que es como post independencia en Colombia. Entonces Colombia, en ese momento, es un país empobrecido, no vas a ver grandes cambios de vestuario, o sea, como si estuvieras viendo una serie hecha en Nueva York o en Londres”, sostuvo.

“Tiene un componente rural muy importante. Entonces vas a ver cambios de tiempo que no son tan grandes. La moda del ‘Polizonte’, hablando puntualmente de moda, que es como en Latinoamérica poder hacer 1880 y en las grandes capitales del mundo podría ser 1870 o 1875″, agregó.

“Nosotros la vemos más en 1880 y viene con personas. Durante el transcurso de la serie no vamos a ver grandes cambios de moda. Tú no vas a ver aquí ‘Pechos de paloma’; no es lo habitual en un espacio como Macondo que queda en la mitad de la nada del norte de Colombia”, concluye.

Asimismo, la diseñadora sostuvo que existió un importante trabajo de investigación y documentación en este punto.

“Imposible encontrar en Colombia prendas originales de plano, o sea, prendas originales de personas, de pueblos, de personas populares”, detalló.

“Aquí en Colombia hay un instituto que se llama ‘Caro y Cuervo’, que tiene un acervo del Museo del siglo XIX que nos presentaron para entrar a ver cómo eran las costuras y cómo era el interior”, añadió.

“Todas las prendas, la reconstrucción, tienen muchas fuentes. Sean estas académicas, libros de viajeros, la Comisión Coreográfica, los libros de viajeros, de Joseph de Brecht, de Tomás Gutiérrez de Alba. Es un viaje ilustrado por Colombia”, detalla.

La idea de la amplia investigación histórica es respaldada por Bárbara Enríquez, quien tuvo la misión de ‘dar rostro’ a una historia que, para muchos, vivía solamente en el inconsciente.

“Cien años de soledad no es una novela histórica, pero sí es una novela que ocurre en un episodio histórico muy definido de la historia de Colombia, que es de 1850 a 1950. Entonces se hizo una investigación gigante, muy minuciosa, de esta época o de episodios históricos de Colombia”, expuso.

Por otro lado, Enríquez resaltó el trabajo para llevar a pantalla una representación de Macondo, ese pueblo donde ocurría todo lo absurdo, en un resultado que ella misma asegura que es correcto.

“Yo creo que en la primera imagen visual (de Macondo) pues probablemente no, porque la arquitectura es un poco distinta. Por otro lado, yo creo que sí logramos hacer un Macondo que refleje la humedad, el calor, el viento, la luz o el sol”, señaló.

“Entonces yo creo que sí tenemos un un Macondo que emocionalmente, sin duda, mucha gente va a llegar y va a decir ‘sí, esto es"”, añadió.

“Le vamos a poner la cara a un Macondo que millones esperan. Seguramente, hay gente que dirá ‘yo no me lo imaginaba así’, probablemente no, pero es un Macondo históricamente correcto”, cerró.