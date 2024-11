Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Anne Hathaway, tras su éxito en "The Idea of You" de Prime Video, se prepara para un nuevo proyecto cinematográfico con la adaptación de "Verity", el libro de Colleen Hoover. La actriz interpretará a Verity Crawford en esta historia donde Lowen Ashleigh, una escritora al borde de la ruina, se ve envuelta en secretos familiares al completar los libros de Verity tras un misterioso accidente. El best-seller del New York Times vendió más de un millón de copias en 2023 y la película será dirigida por Michael Showalter. Aún no se ha anunciado la fecha de inicio de producción de esta esperada adaptación literaria.