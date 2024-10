Este martes, el director y guionista de la nueva película de Superman, James Gunn, ha confirmado que el superperro Krypto aparecerá junto a Clark Kent en el filme.

El cineasta compartió la primera imagen, en que se puede ver a ambos héroes sentados en la Luna, mirando hacia el planeta Tierra. La escena está inspirada en un dibujo de un cómic.

Krypto arrives on screens in Superman this summer. Krypto was inspired by our dog Ozu, who we adopted shortly after I started writing Superman. Ozu, who came from a hoarding situation in a backyard with 60 other dogs & never knew human beings, was problematic to say the least. He… pic.twitter.com/zw8rVqv0n0

— James Gunn (@JamesGunn) October 15, 2024