Actor de "It Ends with Us" Brandon Sklenar rompe el silencio: es el primero en hablar de la polémica

La película It Ends with Us (Romper el círculo), inspirada en el libro homónimo de la autora estadounidense Colleen Hoover, fue lanzada en cines hace un par de semanas con gran éxito de audiencia… y también con mucha polémica.

Recordemos que, en It Ends with Us, vemos a Lily Bloom (Blake Lively) comenzar una relación con Ryle (Justin Baldoni), y todo marcha bien… hasta que él empieza a volverse violento.

Es una historia de ficción que está inspirada en la propia experiencia familiar de Hoover, pues su madre fue víctima de violencia doméstica por parte de su padre en la vida real.

Polémicos rumores rodean al elenco de Romper el círculo

El lanzamiento del filme se ha visto empañado por los múltiples rumores sobre presuntos problemas entre los actores, y especialmente los supuestos desencuentros entre sus protagonistas, Blake Lively y Justin Baldoni (quienes también son productora y director, respectivamente).

Si bien ninguno de los dos ha hablado sobre estos rumores, la tensión en la alfombra roja era evidente durante la premiere oficial de la película. Y es que, pese a la importancia del evento, Lively y Baldoni no posaron juntos para las cámaras en ningún momento. Tampoco han coincidido en ninguna otra instancia promocional de la cinta, lo cual es inusual considerando que son los protagonistas.

Todo esto, junto a reportes de la prensa estadounidense que han citado a fuentes anónimas sobre presuntos conflictos entre ambos, desataron una ola de rumores y comentarios en redes sociales, especialmente Tiktok.

De todo el cast, Blake Lively ha sido la más perjudicada, pues muchos usuarios la han criticado por su desacertado manejo de la publicidad del filme.

La actriz y productora no solo no se ha referido a la temática principal de la historia -la violencia doméstica- en sus entrevistas con la prensa; sino que, además, aprovechó la instancia para promocionar sus propias empresas. Coincidiendo con el estreno, realizó un evento dedicado a sus marcas de cócteles con y sin alcohol, Betty Booze y Betty Buzz, respectivamente; y lanzó su nueva línea de productos para el cuidado del cabello, Blake Brown.

Actor de It Ends with Us Brandon Sklenar se refiere al drama

Todo el elenco de Romper el círculo había guardado silencio respecto a la controversia que rodea a los protagonistas… hasta ahora. El primero en hablar al respecto ha sido el actor Brandon Sklenar, quien interpreta a Atlas en la historia, un amor adolescente de Lily (Lively) que accidentalmente vuelve a formar parte de su vida.

Por medio de un comunicado publicado en sus redes sociales, Brandon Sklenar ha pedido a los usuarios no realizar más comentarios de odio hacia las actrices de la película y la autora del libro.

“Colleen (autora) y las mujeres de este elenco luchan por la esperanza, perseverancia, y porque las mujeres elijan una mejor vida para sí mismas. Denigrar a las mujeres que pusieron tanto de su corazón y alma para hacer esta película porque realmente creen en su mensaje, parece contraproducente y le resta valor a la temática del filme. Es, de hecho, todo lo contrario”, expresó el actor.

“Lo que haya o no haya pasado detrás de escenas no debería restar valor a nuestras intenciones al hacer esta película. Ha sido desalentador ver la cantidad de negatividad siendo proyectada online“, añadió.

Si bien el actor nunca nombra a Blake Lively ni Justin Baldoni, afirma: “Créanme cuando les digo, no hay ninguna persona involucrada en esta película que no estuviera consciente de la responsabilidad que teníamos al hacerla. Una responsabilidad hacia todas las mujeres que han experimentado trauma generacional, violencia doméstica o que les ha sido difícil mirar en el espejo y amar a quien ven”.

“Esta película es un llamado de atención para los hombres que necesitan ponerse los pantalones y asumir responsabilidad por sí mismos y sus acciones”, añadió.

Junto con recalcar que It End with Us busca crear consciencia y visibilizar a las víctimas de violencia doméstica, Brandon Sklenar pidió a los usuarios enfocarse en ser “amables”.

“Todo lo que pido es que, antes de difundir odio en internet, se pregunten en qué ayuda eso. Se pregunten si sus opiniones están basadas en hechos. O si solo quieren formar parte de algo. Vamos a formar parte de algo mejor juntos. Una parte de una nueva historia escrita para mujeres y para toda la gente”, concluyó.