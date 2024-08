La nueva película de drama "It Ends With Us" o "Romper el círculo", basada en el best seller homónimo de la autora estadounidense Colleen Hoover, ha realizado un cambio drástico en su final respecto al libro original. La trama cuenta la historia de Lily Bloom, interpretada por Blake Lively, quien enfrenta la violencia doméstica de su pareja Ryle, interpretado por Justin Baldoni, mientras intenta romper el ciclo de abuso. En la versión cinematográfica, el final difiere significativamente al eliminar a Ryle de la vida de Lily y su hija, en contraste con la conclusión del libro donde ambos comparten custodia. El director Justin Baldoni explicó que la decisión de cambiar el desenlace se debió a la complejidad de retratar la evolución de Ryle en un corto tiempo de pantalla. Baldoni consideró que "el mejor final para Ryle era mirar a su esposa e hija, y a la vida que pudo haber tenido, la vida que arruinó, y salir por la puerta y que no lo veamos de nuevo".

It Ends With Us o, en español, Romper el círculo, es la nueva película de drama que está dando que hablar en cines, con una historia sobre violencia doméstica basada en el libro homónimo best seller de la autora estadounidense Colleen Hoover.

Se trata de una historia de ficción que está inspirada en la propia experiencia familiar de Hoover, pues su madre fue víctima de violencia doméstica de parte de su padre en la vida real.

En la película, vemos a Lily Bloom, interpretada por la también productora Blake Lively, comenzar una relación con Ryle (Justin Baldoni), y todo marcha bien… hasta que él comienza a volverse violento.

Además de protagonizarla, Justin Baldoni es el director de It Ends With Us y trabajó en el guion con la guionista y productora Christy Hall, junto a quien decidieron realizar un cambio drástico al final de la historia, eliminando la conclusión original del libro.

El nuevo final de It Ends With Us en la película

Advertencia: a continuación se revelará información clave sobre la película y el libro Romper el círculo.

En la novela, Lily y Ryle terminan su matrimonio luego de que ella decide no repetir la historia de su madre, quien también era golpeada por su esposo, y ‘romper el círculo’ de la violencia.

Sin embargo, producto de la relación ambos tienen una hija y la están criando con la custodia compartida. Así, en la última escena, situada unos años en el futuro, vemos a Lily entregándole a la niña a Ryle para que pase tiempo con su padre.

Esto es totalmente diferente en la película, donde Ryle simplemente fue eliminado de la vida de Lily y su hija. La última vez que las vio fue tras el nacimiento de la bebé y cuando volvemos a verlas, unos años después, ambas viven solas sin señal de Ryle.

¿Por qué cambiaron el final de Romper el círculo?

En entrevista con el portal estadounidense The Wrap, el director Justin Baldoni explicó que, originalmente, pensaban incluir una escena con Ryle compartiendo custodia con Lily. Sin embargo, decidieron que tenían muy poco tiempo para explicar en pantalla una decisión tan compleja como esa.

En ese sentido, apuntó que querían relatar cómo Ryle estaba yendo a terapia para superar sus propios traumas y trabajando activamente en ser una mejor persona. No obstante, era mucha información para tan pocos minutos.

“No me sentía totalmente cómodo con ello (…) Estábamos tratando de hallar la forma de hacerlo funcionar, de honrar el libro, pero había que hacer mucho en una ventana corta de tiempo para explicar cómo era posible que estuvieran compartiendo la custodia”, indicó.

“No quiero abrir una lata de gusanos (dicho que se refiere a cuando alguien quiere hablar de un tema complicado o poco placentero) y tener una conversación sobre, ya sabes, ¿debería permitirse que un hombre como Ryle pueda compartir la custodia? ¿Cuánta es la cantidad suficiente de esfuerzo que alguien debe poner en esa situación? Simplemente, era demasiado”, afirmó Baldoni.

Y añadió que “en base a nuestra investigación, sabemos que la mayoría de los hombres vuelven a ser abusadores, y eso es un hecho. Entonces, no se sentía bien contar la historia de un hombre que era una minoría en ese sentido, porque no habríamos honrado la intención original de por qué estábamos intentando contar la historia”.

Por lo mismo, es que el director pensó que “el mejor final para Ryle era mirar a su esposa e hija, y a la vida que pudo haber tenido, la vida que arruinó, y salir por la puerta y que no lo veamos de nuevo. Y eso fue, para mí, lo que mejor se sintió al adaptar el libro y convertirlo en una película, era despedirnos de él ahí”.