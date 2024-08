Este lunes se estrenó por Canal 13 “Hay que decirlo”, el nuevo programa conducido por Pamela Díaz y Nacho Gutierrez, marcando el regreso de “la Fiera” a la televisión.

En conversación con Página 7, reveló los motivos que la llevaron a tomar esta decisión, tras su paso por YouTube donde encabeza su propio canal de entrevistas llamado Sin Editar.

“Siempre dije que el día que volviera a la televisión iba a ser cuando me sintiera cómoda, con alguien que avalara mis locuras, y entendiendo la línea editorial del canal”, detalló al respecto, admitiendo (y bromeando con) que ello “es algo que me cuesta mucho, por algo me han echado de todos los canales”.

En ese sentido, sobre Canal 13 sostuvo que “acá me han dado todas las facilidades de hacer lo que quiero, creo que muy poca gente se puede dar ese lujo”, asegurando también que con su nuevo equipo se siente “muy cómoda”, y que “me llevo increíble con todos”.

“Yo siento que lo que hago en YouTube se puede traspasar a la TV. Eso sí, con este equipo, con este grupo, porque no sé si lo puedo hacer en todos lados”, añadió.

Según indicaron desde Canal 13, su programa alcanzó a un peak de sintonía de 9,8 puntos, y 7,5 de promedio en línea. Ello les posicionaría en el segundo lugar de la franja, aseguraron.