"Tengan fe": autora de "Bridgerton" responde a críticas por cambio de género de personaje en la serie

La autora de la saga de libros Bridgerton, Julia Quinn, se ha referido a la más grande polémica que dejó la temporada 3 de la serie de Netflix: el cambio de género de un personaje clave para episodios futuros.

Se trata de un detalle que solo los fans de las novelas originales, que sirven de inspiración para el show, pudieron notar. Específicamente, referente a la historia de Francesca Bridgerton, quien protagoniza el sexto volumen de la saga, El corazón de una Bridgerton (When He Was Wicked).

A continuación, vendrán spoilers sobre la serie televisiva y sobre el libro El corazón de una Bridgerton.

‘Michael’ ya no existe: serie Bridgerton presenta a ‘Michaela’

En esta tercera temporada, Francesca (interpretada por Hannah Dodd) no era la protagonista, pero sí tuvo bastante tiempo en pantalla. Esto porque fue presentada en sociedad y desarrolló una relación con John Stirling, conde de Kilmartin (Victor Alli), con quien terminó casándose.

No obstante, en el último episodio pudimos ver cómo Francesca quedó embelesada cuando conoció a la prima de su esposo, Michaela Stirling (Masali Baduza).

En los libros, Michaela en realidad es Michael -un hombre- y es el interés amoroso de Francesca en El corazón de una Bridgerton.

¿Cómo es eso posible si ella ya está casada? Pues, lamentablemente, su esposo John fallece a los dos años de matrimonio, quedando ella viuda, mientras que Michael hereda el título de conde de Kilmartin.

El cambio de género del personaje, antes Michael y ahora Michaela, representa un drástico giro que aleja a la serie de la trama original del libro.

Julia Quinn habla de polémica por ‘Michaela’

Ante la controversia, la autora Julia Quinn ha publicado una declaración en sus redes sociales, donde se refiere al cambio de género de Michael Stirling y reconociendo que la idea propuesta por la actual showrunner, Jess Brownell, es “un enorme cambio” a la historia.

“Confío en la visión de Shondaland (productora) para Bridgerton, pero quería asegurarme de que pudiésemos mantenernos fieles al espíritu del libro y de los personajes. Jess y yo hablamos mucho tiempo al respecto. Más de una vez. Y dejé en claro que era extremedamente importante para mí que el profundo amor de Francesca por John fuese mostrado en pantalla”, afirmó la escritora.

En ese sentido, comentó que “ahora tengo la confianza de que, cuando Francesca tenga su temporada en Bridgerton, será la historia más emocionante y desgarradora del show (…) Honestamente, incluso puede que sea para mejor, pues John está apareciendo en pantalla mucho más tiempo del que tuvo en las páginas, y creo que es acertado decir que todos nos hemos enamorado un poquito de él”.

Pese a todo, valoró el interés de los fans por la saga, destacando que “estoy agradecida de su comprensión y conmovida por su profundo compromiso con los personajes del mundo de Bridgerton“.

Y envió un mensaje a los lectores y televidentes: “Les pido que nos tengan fe a mí y al equipo de Shondaland a medida que avanzamos. Pienso que vamos a terminar con dos historias, una en las páginas y otra en pantalla, y las dos serán igual de hermosas y conmovedoras”.