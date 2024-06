Steve Carell, conocido por interpretar a \'Michael Scott\' en The Office, descarta participar en el spin-off de la serie, pero revela que el actor Domhnall Gleeson será uno de los protagonistas.

Steve Carell, quien dio vida al recordado ‘Michael Scott’ en The Office, habló recientemente sobre el spin-off de la serie y descartó ser parte de este proyecto. Sin embargo, reveló quién sí será uno de los protagonistas.

En conversación con Jimmy Fallon, Carell afirmó que él no será parte de la serie, pero dijo que el elenco contará con Domhnall Gleeson, actor con el que compartió pantalla en la serie The Patient.

“Sé que Domhnall Gleeson, con quien hice The Patient, será uno de los protagonistas. Lo sé con seguridad. Es un excelente actor. Y de hecho me llamó y me preguntó: ‘¿Debería hacer esto? ¿Lo disfrutaste?’ Le dije: ‘Por supuesto"”, comentó en el programa.

Por el momento, se sabe poco del elenco de la serie y quiénes serían los actores originales que sí se unirán al spin-off. John Krasinski, por ejemplo, que dio vida a ‘Jim Halper’, no descartó participar, pero no hay anuncios oficiales al respecto.

De acuerdo con Peacock, el servicio de streaming de NBC que estará a cargo de la nueva The Office, la historia ya no girará en torno a la compañía papelera, pero tendrá el mismo formato.

“El equipo documental que inmortalizó la sucursal de Dunder Mifflin, en Scranton, está en busca de un nuevo tema cuando descubren un periódico histórico moribundo del Medio Oeste y el editor intenta revivirlo con reporteros voluntarios“, señalan.

Carell, en una entrevista anterior con The Hollywood Reporter, había dicho que no tenía sentido traer de regreso a su personaje.

“Estaré observando, pero no apareceré. Es simplemente algo nuevo y realmente no hay razón para que mi personaje aparezca en algo así. Pero estoy entusiasmado, suena como un gran concepto. Me encanta la idea; supongo que se desarrolla en una empresa de periódicos en quiebra”, comentó.