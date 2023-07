"Piratas con superpoderes": actores de One Piece relatan desafíos de crear el live action de Netflix

El querido manga y animé, One Piece, llegará el jueves 31 de agosto como una serie de live action, es decir, con actores reales, a las pantallas de los fans en todo el mundo.

La nueva adaptación, que fue creada por Netflix y lleva años en producción, fue al fin presentada en el evento anual, Tudum, que la compañía llevó a cabo en Brasil el mes pasado.

En el primer teaser tráiler oficial, se puede ver a la tripulación del barco Going Merry, los Sombreros de Paja, con los protagonistas: Iñaki Godoy

como Monkey D. Luffy, Emily Rudd como Nami, Arata Mackenyu como Roronoa Zoro, Taz Skylar como Sanji y Jacob Gibson como Ussop.

BioBioChile tuvo la oportunidad de entrevistar a estos cinco actores en São Paulo, quienes nos contaron cómo se prepararon para este inmenso desafío y qué es lo que más les emociona.

One Piece es uno de los animé y manga más famosos en todo el mundo, con una trayectoria de décadas, durante las cuales ha acumulado millones de fans.

Esto significa que hay una gran presión sobre los actores, y el equipo de producción en general, para lograr la mejor adaptación posible.

Así que, al consultarles cuál fue el mayor desafío que enfrentamos durante su preparación, esto nos contaron:

–Iñaki Godoy (Monkey D. Luffy): “Para mí, fue encontrar un balance entre ser muy enérgico, pero mantenerme real a la vez.”

–Arata Mackenyu (Roronoa Zoro, quien se caracteriza por pelear con tres espadas simultáneamente): “Era familiar con hasta dos espadas, pero una tercera… Nunca te imaginas que una tercera espada irá en tu boca, ¿verdad? Tuvimos mucho tiempo para ensayar las acrobacias, lo que estuvo bien y fue desafiante a la vez, pero la tercera espada… definitivamente fue un desafío.”

–Jacob Gibson (Usopp): “Todos nuestros personajes han existido por tanto tiempo, hay tanta historia detrás, que creo que puede ser fácil obsesionarse con tratar de recrear algo o de estar a la altura. Pero confiar en quiénes somos como personas también es parte de quiénes son estos personajes. Ya tenemos a estos personajes viviendo dentro de nosotros.”

–Emily Rudd (Nami): “Hay una escena para Nami, específicamente en la saga del East Blue, que creo que es la escena que le trajo un montón de fans y es la que me convirtió a mí en fan de One Piece. Probablemente, esa es la escena que, entre todas, pensé que debía ser perfecta. Así que encontré que era un desafío, pero un desafío muy hermoso y satisfactorio.”

–Taz Skylar (Sanji): “Desde el principio, sentía una conexión muy profunda con el personaje, y decidí que no iba a dejar que se me subiera a la cabeza y complicarla en exceso. Solo iba a avanzar con la conexión que sentía y no cuestionarla.”

“Creo que fue más (desafiante) en el sentido físico. Lograr que mi cuerpo actuara en la forma que necesitaba para interpretar físicamente todo lo que mi personaje tenía que hacer, fue un proceso físico muy doloroso. Soportar ese proceso doloroso por casi un año, todos los días, por 10 a 12 horas al día, es lo más difícil que he tenido que aguantar en mi vida.”