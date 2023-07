Durante la mañana de este lunes y a través de historias de Instagram, el actor estadounidense Ryan Reynolds compartió una postal de lo que van siendo las grabaciones de Deadpool 3, en donde aparece junto a Hugh Jackman como Wolverine.

Específicamente, el protagonista de las cintas de Marvel subió una fotografía de ambos interpretando a Deadpool y a Wolverine, respectivamente, en donde se puede ver a este último con su clásico traje como parte de los X Men.

“No pestañees”, escribió Reynolds, a la vez que añadió dos imágenes dibujadas de Deadpool y Wolverine.

Así, Deadpool 3 traerá de regreso al mutante con garras de adamantium luego de la despedida de Jackman en 2017 con Logan, una de sus entregas más emotivas luego de que el superhéroe muere.

En septiembre del año pasado, Jackman y Reynolds confirmaron el regreso de Wolverine para Deadpool 3, a través de un video donde ambos actores responden diferentes preguntas al público.

“Estoy seguro de que tienen muchas preguntas. Pero les aseguro, vamos a responder todo ahora mismo”, dice Jackman al inicio del video.

“Por ejemplo, ¿Cómo es que Wolverine está vivo después de Logan?”, cuestiona. Ante esta pregunta, Reynolds responde: “Logan tiene lugar en 2029. Es una cosa totalmente aparte. Logan murió en Logan, no toquen eso”, dice.

“Lo que realmente pasará en esta película, es que estos dos chicos…”, comienza a explicar, justo en el momento en el que suena una canción que no deja escuchar lo que ambos comentan, esta se detiene cuando finalmente se despiden del video.

De todas formas, en 2021, Reynolds aseguró que “antes de que Disney comprara FOX, Deadpool 3 iba a ser un viaje por carretera entre Deadpool y Logan. Estilo Rashomon. De verdad”.

Desde entonces, la trama detrás de la cinta continuó siendo un misterio para los fanáticos quienes, como primera pista, recibieron aquella fotografía esta semana.

How it started. ⠀⠀⠀How it’s going. pic.twitter.com/PuKpxZHrSH

— Deadpool Updates (@DeadpoolUpdate) July 10, 2023