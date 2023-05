Buenas críticas está recibiendo Amor y muerte, la nueva apuesta de HBO y HBO MAX, basada en crimen real que remeció a EEUU en los años 80.

Este drama, que fue parte de la selección oficial del Festival de Cine y TV SXSW 2023, relata la historia de dos parejas devotas, Candy y Pat Montgomery, y Betty y Allan Gore, quienes disfrutan de su tranquila y apacible vida en un pequeño pueblo de Texas.

Sin embargo, cuando Candy comienza a tener dudas sobre su relación y decide serle infiel a su esposo con Allan, las cosas cambian y terminan en uno de los crímenes más brutales de ese lugar.

Pero más allá del crudo asesinato, el juicio al que fue sometida Candy, acusada de la muerte de su amiga, causó un gran revuelo en la época, especialmente por la decisión que entregó el jurado.

Durante el juicio llevado a cabo en octubre de ese año, la defensa postuló que Candace Montgomery sí era la autora del crimen, pero que lo había hecho en defensa propia luego de ser atacada por Betty, que había descubierto la infidelidad.

Allí también explicó que, después de haber forcejeado y conseguir quitarle el hacha, Betty continuó atacándola, por lo que se vio obligada a usar la brutal arma.

El jurado, por su parte, cuestionó que 41 hachazos eran mucho más que un acto de defensa propia, pero posteriormente un psicólogo respaldó que, al momento del ataque, se desencadenó un trauma de la infancia de Candy, que la llevó a tal nivel de violencia.

Esta última declaración sería clave para que el jurado, después de menos de 4 horas de deliberar, fallara a favor de Candace Montgomery, absolviéndola del caso.

El resultado del juicio es un tema al que los actores de la serie le dieron muchas vueltas, aunque no todos hablaron del tema.

Tom Pelphrey, quien da vida al abogado Don Crowder, analizó el caso de Candy, en una conversación con BioBioChile y otros medios.

Para Pelphrey, la historia pudo evitarse simplemente hablando “Creo que si todos fueran más abiertos con sus sentimientos, un gran número de personas podrían evitar lo que les pasa”, reflexionó el actor y esposo de Kaley Cuoco.

“Honestamente, si Candy hubiese sido más abierta con su esposo sobre cómo se sentía, de lo que quería, eso podría haberles dado la oportunidad de conversar. Parte de la tragedia de todo esto, son los secretos, las verdades ocultas”, añadió.

Además de eso, el intérprete también se enfundó tanto en su rol de abogado, que entendió la razón de que el jurado hubiese dejado libre a la mujer.

“He pensado mucho sobre eso, siento que no hay suficiente evidencia física para determinar, sin dudas razonables, que esto se pueda llamar asesinato y no defensa propia”, explicó.

“Una de las cosas que se hizo notar para mí, es el hacha (con la que mató a Betty), que estaba en el garaje, y Candy nunca había estado en el garaje de los Gore, ni siquiera sabía que tenían una hacha”, argumentó.

Por ello, para el intérprete, “no hay premeditación, porque ella no llevó el arma asesina”. Así que “tienes que preguntarte por qué fue a la casa, y por qué el arma que usa es algo que no sabía que existía”.

“Y si ese es el caso, entonces hay una real duda razonable sobre quién atacó a quién primero. Y ante la estricta interpretación de la ley, sería no culpable”, afirmó Tom.

Ni su mejor amiga lo vio venir

Por su parte, para Krysten Ritter aseguró que fue un verdadero lujo trabajar en la serie, que tenía cada uno de sus detalles perfectamente pensados.

Ritter dio vida a Cherry, amiga y confidente de Candy, y la única que supo de la historia del romance de ella y Allan.

“Yo (el personaje) traté de convencerla de que no, que no lo hiciera. Yo le alentaba un poco de mal comportamiento, pero nunca pensé que en realidad iba a tener un amorío. Como su mejor amiga y confidente, traté de hacerlo, pero ya sabes, no me fue tan bien”, dijo.

Aunque secundario, Ritter contó que su personaje está basado en una persona real, de la que si bien no había mucha información, se sabía ella y su esposo se fueron a viajar por el mundo, tras el caso de Candy.

“Me gustaba que ella fuera muy moderna, como la ‘copuchenta’ del pueblo, sabía todo de todos, tenía sus propios negocios, hijos, pero no se queda en casa. Ella era muy proactiva, eso es algo con lo que me gusta compararme”.

El cuarto episodio de Amor y Muerte ya está disponible en HBO MAX.