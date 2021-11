Con su estreno agendado para el 25 de noviembre, la próxima película de Disney, Encanto, anunció las canciones que conformarán su banda sonora.

Entre los temas, que estarán disponibles a partir del 19 de noviembre, participará el cantante colombiano Sebastián Yatra.

En la película, Yatra interpreta la canción original Dos Oruguitas en español, además de su versión en inglés, Two Oruguitas. Estos temas estarán presentes en los créditos finales de la cinta animada.

El autor y compositor nominado a los Premios Grammy aseguró que “siempre soñé con formar parte de una película de Disney y realmente me toca el corazón que se trate de una película sobre mi país y que muestra lo mejor que tenemos para ofrecer, que es el amor, la familia y los milagros”.

La banda sonora original de la película incluye ocho canciones originales del cantante y compositor ganador de premios Tony y Grammy Lin-Manuel Miranda, conocido por su trabajo en Halmilton y Moana. Además contará con música de la galardonada compositora Germaine Franco (Dora y la ciudad perdida, Little, ¡Te atrapé!).

Dos Oruguitas marca una primera vez para Miranda, quien aseguró que esta fue la primera canción que escribió “de principio a fin en español”. “Trata sobre el viaje de los abuelos de Mirabel, cuando se dan cuenta de que a veces hay que soltar, hay que hacer lo imposible”, comentó.

Sobre el hecho de sumergirse en la cultura colombiana para esta música, el compositor aseguró que “muchos de los ritmos me resultan familiares, pero la instrumentación y la orquestación es diferente, y muchas veces exclusiva de Colombia”.

“Me encantó sumergirme en artistas que no conocía y bucear más profundamente en artistas que siempre me gustaron y con los que me crie, como Carlos Vives, con quien tuvimos la suerte de trabajar en esta película”, añadió.

En la cinta, Vive interpreta Colombia, Mi Encanto, como se vio durante los adelantos de la producción.

“Todo el proceso hizo que me enamorara de la música y la cultura colombiana y disfruté mucho poder jugar en ese espacio”, añadió Miranda.

La banda sonora original de la película Encanto en español incluye ocho canciones originales, música incidental, las versiones instrumentales y una versión en los créditos finales de una de las canciones de la película.