Hace algunos días, a través de Twitter(X), surgió un particular rumor donde se vinculaba al expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, con la actriz de Friends, Jennifer Aniston.

En dicha red social, la youtuber Melanie King aseguró que había recibido un mensaje de una amiga, quien le dijo: “Él está con Jennifer Aniston. Mi antiguo mánager, ahora amigo, está conectado al círculo íntimo de ella”.

“En una reunión con amigos de Jennifer, el asunto surgió de manera casual; la propia Jennifer lo admitió. Estaban sentados con una vidente, lo que hace que suene surrealista, pero definitivamente no es un secreto entre sus amigos más cercanos”, agregó.

🚨BREAKING: A LEAKED DM from Jennifer Aniston's friend CONFIRMS that she is dating Barack Obama and Divorcing Michelle has gone viral.

“He’s with Jennifer Aniston. My old manager, now a friend, is connected to her inner circle. At a gathering with Jennifer’s friends, the affair… pic.twitter.com/AvtcETKWp3

— Melanie King (@realmelanieking) January 22, 2025