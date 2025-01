Hace una semana, luego de que su hija y exmarido fueran evacuados de su residencia en Ojai a raíz de los incendios que afectaron a Los Ángeles, EE.UU, Leonor Varela arribó al mencionado país para reunirse con la pequeña Luna.

Ahora, tras dejar su hogar por varios días, la actriz chilena compartió una potente reflexión sobre cómo ha vivido esta nueva realidad.

“Ha sido difícil encontrar mi equilibrio esta última semana… todo parece cambiar constantemente desde que llegué a Los Ángeles la semana pasada para reunirme con mi hija evacuada y su papá en la casa de unos amigos”, comenzó escribiendo en su cuenta de Instagram.

A lo que continuó: “Aún me cuesta encontrar mis palabras y mi centro cada día (…) He intentado procesar todo esto lo mejor que puedo, manteniendo a mi hija cerca y asegurándome de que se sintiera segura después de haber evacuado su escuela en Palisades. Un edificio escolar que ya no existe”, afirmó.

Y sumó: “El dolor por mis amigos y comunidad, por la ciudad que llamo hogar desde hace 25 años, aún pesa en mi corazón“.

Además de agradecer a quienes han ayudado a combatir los incendios, como a los bomberos y equipos de respuesta inmediata, Leonor Varela se detuvo en el aporte que hacen los civiles: “Aunque algunos hagan más que otros, me recuerda que todos damos lo que podemos, y nuestras acciones, palabras, pensamientos y oraciones cuentan para ayudar a reconstruir Los Ángeles”.

“Ojalá nunca olvide este sentimiento de pertenencia, porque creo que esta es nuestra verdadera naturaleza”, concluyó junto a varias fotografías acompañadas de su hija.

En algunas de las instantáneas se ve a la actriz de Hollywood posando junto a su exmarido y padre de la niña, Lucas Akoskin, en un video en un centro de acopio, así como en su casa.