Emilia Dides ya se encuentra en Chile luego de algunos días de vacaciones en el extranjero junto a su amigo Juan Francisco Matamala.

A través de sus redes sociales mostró su llegada a Chile y la particular situación que vivió al llegar a su casa.

Se trata de una compra que realizó hace algunos días en una página de internet. “Me llegó un pedido que hice hace bastantes días”, dijo.

Emilia Dides y compra de vestidos

“Y yo creo que si hay un premio ganador de lo que me pedí, versus lo que me llegó, definitivamente me lo llevo”, dijo entre risas.

Tras sus palabras, la Miss Chile expuso en su video el vestido que compró por la tienda, pero para su impresión, la prenda no era en absoluto la que ella eligió días atrás.

Entre risas, Dides mostró antes las cámaras el vestido que sí le llegó, el cual tenía dibujada las perlas que la fotografía original traía.

“Ustedes me pueden explicar, tiene las perlas”, dijo entre risas la cantante.

Luego de ello mostró el segundo vestido que compró con características similares pero el mismo resultado: los detalles impresos en el vestido.

“¿Qué vamos a hacer? Estos eran los outfits para la gala”, mencionó.

Valor de las prendas

Pese a que la artista se lo tomó con un poco de humor, reveló que la compra de ambas prendas alcanzan los $130.000.

La página “me salió en Instagram, como publicidad y yo, no sé si seré muy inocente, pero yo creí, obviamente, y lo compré”, reveló en el video.

“Me encantaron y me llegó esta trapa…bueno, pero tenemos trapo para limpiar la cocina”, añadió.