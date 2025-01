Hace algunos días las redes sociales se revolucionaron al ver imágenes de Christian Bale, el actor que interpretó a Batman, pasando los días en Pucón, sin embargo, no es el único famoso de Hollywood que eligieron a Chile para descansar.

Son varias las celebridades que privilegiaron los paradisiacos paisajes de nuestra tierra para vacaciones, descansar, pasar un año sabático o simplemente, descubrir las bondades de Chile, sobre todo de la zona sur, que parece ser la predilecta.

Varios ganadores del Oscar, grandes empresarios e incluso, el mismísimo James Bond, pasaron algunos días conociendo destinos turísticos reconocidos a nivel mundial.

Conoce aquí quienes han visitado y se maravillaron con nuestro país.

Los famosos de Hollywood que eligieron el sur de Chile para descansar

Al igual que Christian Bale, Leonardo Dicaprio visitó durante diciembre Pucón, claro que hace más de 20 años, en 2003, cuando llegó a visitar nuestro país acompañado de la modelo brasileña Gisele Bündchen.

El ganador del Oscar, por El Renacido, pasó Navidad en nuestro país con una decena de personas, donde también estaban su madre y su hermano Adam, consignó El País.

En el momento se quedaron en el exclusivo hotel Villarica Park Lake, aunque antes estuvo en Viña del Mar, donde llegó a degustar la gastronomía de la zona.

Mientras estaban en la Araucanía, pasaron los días disfrutando el turismo aventura con rafting por el río Trancura y luego, hicieron una excursión a caballo por las faldas del volcán Villarrica y otras reservas ecológicas de la zona.

Otra que también pasó vacaciones en el sur del país, es Julia Roberts, junto a su familia. La actriz llegó en el verano de 2009 hasta el Parque Pumalín, visitando a quien en esos años era su dueño, el magnate Douglas Tompkins

La también ganadora del Oscar pisó suelo chileno con marido, Danny Moder, sus hijos y cuatro asistentes, llegando directamente a Puerto Montt en un avión privado que arribó desde California, Estados Unidos, consignó La Vanguardia. Luego, se trasladaron hasta la reserva ecológica, hospedándose en la hacienda Riñihue, desde donde recorrieron la zona.

En 2016, otro famoso actor de Hollywood visitó el extremo sur de nuestro país. Se trata de Tom Hanks, quien posó para una imagen con un seguidor en Punta Arenas, lo que dio cuenta de que estaba en nuestro país. Según informó en el momento, La Prensa Austral, el ganador del Oscar por Forrest Gump y Philadelphia visitó la zona para conocer la Antártica.

Torres del Paine, la sensación de Chile para los famosos de Hollywood

Si hay un destino de Chile que resulta atractivo para los famosos de Hollywood es el Parque Nacional Torres del Paine.

Hasta este lugar llegó Richard Gere en 2002 para disfrutar de su luna de miel junto a Kary Lowell, su ex esposa, de quién se divorció en 2016.

Sin embargo, hace más de 20 años, todo era felicidad y amor en la zona austral, llegando a Torres del Paine directo después de celebrar su matrimonio. Era la primera vez que Gere visitaba nuestro país, con el anhelo de conocer los hielos árticos.

“Feliz de haber llegado a Chile, donde tengo algunos amigos”, declaró en su llegada a Santiago, para luego viajar a Punta Arenas y hospedarse en el lujoso Hotel Explora, visitando Torres del Paine y el Estrecho de Magallanes, destacó El País.

Otros que también visitaron la “octava maravilla del mundo” son Joshua Jackson y Dianne Kruger, en 2013, cuando aún eran pareja. Al igual que Leonardo Dicaprio, los actores pasaron las fiestas de fin de año en nuestro país, mientras conocían el parque y Puerto Natales.

Su visita causó revolución en las redes sociales, donde muchos recordaron el paso de Joshua Jackson por Dawsons´Creek, la serie que lo hizo famoso a nivel mundial, por lo que muchos se volcaron a internet para comentar lo felices que estaban porque conocía nuestro país.

San Pedro de Atacama, uno de los destinos favoritos de Hollywood

Dicen que lo más parecido a Marte es San Pedro de Atacama y al parecer varios famosos de Hollywood lo quisieron comprobar llegando hasta esta zona del norte de Chile.

Tal es el caso de Mandy Moore, la actriz vino a disfrutar de su luna de miel junto a su marido Taylor Goldsmith, recorriendo la Patagonia chilena, Villarrica y Pucón en diciembre de 2018.

Sin embargo, el lugar que maravillo a la actriz de “This is Us” es San Pedro de Atacama, indicando a través de sus redes sociales su fascinación con nuestro país, destacando, “La verdad es que es un sueño poder estar acá. Todos estos lugares son maravillosos. Nos sentimos unos afortunados”.

A través de sus historias de Instagram, la actriz destacó los parajes de la zona invitando a que quienes estaban pasando los fríos días de Navidad en Estados Unidos, vieran como opción esta zona y su cálido recibimiento en pleno verano.

Una mezcla de descanso y trabajo, también trajo a Chile a Cameron Díaz y Drew Barrymore, las estrellas de “Los Ángeles de Charlie”, que llegaron en el más puro anonimato para grabar un programa piloto para la cadena MTV en 2004.

Si bien, recorrieron gran parte del país, maravillandose con la Patagonia y el sur de nuestro país, las actrices llegaron a San Pedro de Atacama, donde no lo pasaron tan bien.

Según contó Emol, Drew Barrymore sufrió con la altura de San Pedro de Atacama, debiendo permanecer en el hotel, ya que no se sintió bien. Por su parte, Cameron Diaz se molestó con la prensa de la época, que la acosó mientras estuvo en el lugar.

“Lo que estás haciendo es muy rudo, poniendo la luz sobre mi cara. Eso no me agrada. No te daré una entrevista porque no tienes respeto”, dijo a un equipo de TVN.

Bonus track: casi atropellan a James Bond en Antofagasta

Otro que no lo pasó tan bien en el norte de nuestro país es Daniel Craig, quién llegó al norte del país, aunque no precisamente para descansar, sino que para grabar escenas de “Quantum of solace”, donde interpretó al popular James Bond.

Mientras trabajaba con el equipo de producción en una antigua estación de trenes, en Baquedano, el alcalde de la Sierra Gorda en esos años (2008), Carlos López, irrumpió en medio de las grabaciones entrando hasta donde estaba el equipo de producción a bordo de su auto, un Honda Accord.

La peligrosa maniobra, en la que pudo haber consecuencias fatales, la realizó para manifestar su molestia porque la zona sería retratada como territorio boliviano en la película.

La situación generó la molestia del edil y 20 personas que lo acompañaron a manifestarse por la situación, pero también el hecho de que la producción haya desalojado a la prensa de la zona que él había habilitado para que pudieran trabajar.

Tras el hecho, Carlos López, quedó detenido por tres horas en una tenencia de Baquedano, para luego declarar a Emol, “Cuando entré con el auto (a la escena), estaba filmando Daniel Craig”, añadiendo, “Cuando me vio, James Bond salió arrancando”.

Pese al accidentado paso de Daniel Craig por nuestro país, el actor se maravilló con nuestros paisajes y aseguró que volvería a Chile a grabar una película. Aquí puedes ver su paso por nuestro país.