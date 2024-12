Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Blake Lively acusa a Justin Baldoni de acoso sexual y de un esfuerzo coordinado para destruir su reputación durante la filmación y promoción de la película "It Ends with Us". La demanda incluye detalles de un ambiente laboral hostil, comportamientos inapropiados del director y exigencias al equipo, como no mostrar videos de mujeres desnudas a Blake, no mencionar adicciones previas de Baldoni a la pornografía, entre otras. La película resultó en un fracaso, marcado por las diferencias de enfoque entre Lively, quien la promocionaba de manera optimista, y Baldoni, quien la centraba en la violencia intrafamiliar. La actriz afirma que Baldoni y su equipo orquestaron una campaña para destruir su reputación, causando daño a su negocio y sufriendo emocional en su familia, mientras el abogado de Baldoni califica las acusaciones como falsas y sensacionalistas.