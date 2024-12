El ex participante de Rojo, Ronald Pérez, sufrió un accidente de tránsito en Miami, tras ser chocado por un camión, lo que le provocó una lesión en la columna que requirió una cirugía de urgencia.

Ronald Pérez, ex participante de Rojo: el color del talento, sufrió un accidente de tránsito en la ciudad de Florida, en Miami. Según explicó en sus redes sociales, fue chocado por un camión.

El cantante, que actualmente reside en Estados Unidos, tuvo que ser operado de urgencias tras quedar con una lesión en la columna y ahora le espera una larga recuperación.

Su pareja, Javiera Gutiérrez, posteó una actualización en sus redes sociales. “Para quienes han estado pendientes del estado de salud de Ronald debido al accidente, se encuentra estable, salió de la cirugía todo bien, gracias a Dios“, explicó.

“Ahora a recuperarse poco a poco y con la tecnología que brinda Estados Unidos, que es una bendición”, añadió.

Ronald Pérez se sometió a una millonaria cirugía

Su novia explicó que en Estados Unidos, el costo de la cirugía equivale a unos 100 millones de pesos chilenos, razón por la que compartió los datos de una cuenta de banco chilena para quienes quisieran aportar con alguna donación.

“Él tiene seguros y un buen abogado llevando su caso, así que en ese sentido está bien cubierto, pero sabemos que hay gastos de vida asociados que son tremendos, sobre todo ahora que estará un periodo sin poder trabajar para recuperarse“, aclaró Javiera.

En un video que recoge Página 7, Ronald agradeció los mensajes de apoyo y explicó el procedimiento al que se tuvo que someter.

“Lo que me hicieron fue una intervención en la columna, a nivel cervical, me instalaron dos implantes. Estoy con una lesión que tuve en un accidente con un camión que me chocó, pero bien”, señaló.

“Gracias a Dios todo bien y ahora nos vamos a recuperar. Un abrazo, un beso gigante, y gracias por todo”, concluyó.