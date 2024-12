Mireddys González se pronunció por primera vez tras la noticia de su separación de Daddy Yankee, y luego que el cantante anunciara una demanda en su contra.

Daddy Yankee anunció a inicios de diciembre su separación de Mireddys González, su pareja con quien estuvo casado por casi 30 años.

En un comunicado, dio a conocer las razones de la separación definitiva, indicando que “luego de muchos meses de intentar salvar mi matrimonio, el cual compartimos mi esposa y yo, hoy mis abogados responden a la petición de divorcio recibida por parte de Mireddys”.

Sumado a ello, recientemente el cantante demandó a González debido a supuestas transferencias no autorizadas desde cuentas corporativas que ascienden a 100 millones de dólares.

Mireddys González se pronuncia tras su separación de Daddy Yankee

Tras los anuncios de cantante, Mireddys se refirió por primera vez a su separación del intérprete, publicando en sus redes sociales un comunicado de prensa, la jornada del pasado sábado.

“Tengo el compromiso aún como esposa aún por más de 30 años y compañera de trabajo de Ramón Ayala (Daddy Yankee), les informo con la integridad y verdad que vivo día a día en el camino de papá Dios, que por causas irreconciliables con Ramón, estamos en este proceso de divorcio”, expresó González al inicio del comunicado.

“Hoy, con toda la paz que papá Dios me da, comprendo que una verdadera transformación no es aparentar, sino vivir un nuevo estilo de vida, en armonía, es lo que en verdad demuestra a que Dios le servimos. Esto es lo único que importa, no los intentos, sino los hechos”, manifestó.

Finalmente, la todavía esposa de Daddy Yankee apeló a la “justicia y la verdad”, solicitando respeto en este momento y afirmando que nunca permitirá ser víctima de falsas acusaciones.

“Les pido respeto para toda nuestra familia para poder concluir correctamente este proceso ante la justicia del hombre, pero quiero aclarar que, como hija de Dios, nunca permitiré difamaciones hacia mi persona, venga de quien venga. Yo quiero regirme por la justicia y la verdad únicamente”, concluyó.