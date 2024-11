Un verdadero renacer se encuentra viviendo Alejandro Sanz, quien anteriormente dio a conocer que se encontraba de nuevo en pareja, en esta oportunidad, con la actriz oriunda de Valencia, Candela Márquez.

El español, de 55 años, fue visto de la mano de Márquez durante la alfombra roja de los Latin Grammy.

En la instancia, ambos se dejaron fotografiar durante la gala “Persona del Año”, velada que tuvo a Carlos Vives como protagonista, siendo homenajeado por el propio Sanz.

Lo cierto que los rumores de amor, habían surgido en el pasado mes de octubre, cuando Márquez y Sanz fueron juntos, a un partido del Inter de Miami, elenco en que juega Lionel Messi.

No obstante, a diferencias de otras relaciones, Sanz se ha visto bastante activo, donde celebra el amor que siente sobre la valenciana, a través de varios comentarios en Instagram. “Mi niña, ya te extraño. Nos vemos pronto. No hay manera de explicar lo que no tiene explicación. La belleza exterior es evidente, la interior requiere de una sensibilidad que no es fácil de entender. Cuanto más ruido, más te quiero”, le escribió Sanz.

Tiempo después, Sanz escribe casi a diario en la cuenta de Instagram de la intérprete. “Me encanta tu sombrerito. El fotógrafo debía ser bueno. Ya te extraño”, dijo.

“No hay un marco, en ninguna obra de arte de ningún museo del mundo, que pueda enmarcar tanta belleza, tanta pureza ni tanta verdad”, escribió en una publicación del 27 de octubre.

Según citó la revista Hola, la actriz tampoco escondió las ganas de expresar su emoción por el reciente noviazgo. “Obvio es un divino, un príncipe”, dijo Candela sobre el intérprete de Amiga mía.

La carrera de Candela Márquez

La española, quien reside en México, desde 2014, formó parte del elenco de la telenovela Muchacha italiana viene a casarse.

También tuvo participación en Betty en NY (spin-off de la adaptación colombiana de Yo soy Betty, la fea), Like, la leyenda y Fuego ardiente.

Finalmente, ha sido invitada en los programas de concurso de la televisión mexicana, Mira quién baila y Vence a las estrellas.