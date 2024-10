La actriz Paulina Urrutia, reveló que padece cáncer de mama triple negativo, luego de una serie de especulaciones sobre su estado de salud tras ser vista en un evento con un pañuelo en la cabeza.

La noche de este viernes, la exministra de cultura contó los detalles durante una entrevista en el programa Mija, de Claudia Conserva, y allí también abordó cómo fue que se viralizó su diagnóstico.

En la instancia, reflexionó que algunas personas viven estas situaciones, como “una princesa de Gales, porque una se enferma, desaparece de la vida pública, vive su calvario y luego aparece recuperada”, dijo.

“Pero la mayoría de las personas en todas partes del mundo no vivimos las enfermedades así. Tenemos que salir a la calle”, expresó.

De acuerdo con Urrutia, su enfermedad se conoció luego de asistir a un festival de neurociencia. “Fui a un conversatorio acerca del Alzheimer y yo me imaginaba que iban a haber 150 personas, pero había 3500 personas”, contó.

Allí, Paulina tuvo que explicarse: “lo primero que tuve que decir fue ‘hola, estoy enferma de cáncer, pero no vengo a hablar de cáncer, sino que vengo a hablar del Alzheimer”.

La actriz explicó que el público fue respetuoso, pero de todas maneras quedó expuesta. “Yo sentí que ahí ya no había un pie atrás. Y esto iba a pasar en cualquier momento porque cualquier persona hoy día te puede grabar, cualquier persona hoy día puede decir ‘oye ¿qué le pasa a la Paulina? Está un poco pelada o está un poco hinchadita’“, planteó.

Por último, reflexionó que “¿cuántas personas en Chile no viven expuestas porque portan esta enfermedad? También hay que perder la vergüenza y hay que comprender que la mayoría de las mujeres que viven esta enfermedad no se pueden ir, no pueden desaparecer de la esfera pública”.