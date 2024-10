La noche de este martes, durante un nuevo capítulo del reality Gran Hermano, la producción reveló a los participantes el presente de sus compañeros que ya salieron del programa, entre ellos Manuel Napoli y Alexandra Mendez, alias “Chama”.

Resulta que ahora, la casa se enteró de que la controversial pareja decidió dar un paso más en su relación y mudarse juntos. Tras dar la noticia, Michelle Carvalho, quien fue muy cercana a Chama al inicio del reality, expresó su opinión.

“Si es de verdad y si es real, que les vaya bien“, partió diciendo. “Pero no sé, no me lo compro mucho, la verdad me parecía todo muy bizarro, pero bueno”, continuó.

Recordemos que, Michelle y Chama entablaron una amistad en el programa que terminó fragmentada por diversos conflictos con Napoli al interior del reality.

“La forma, el cómo se dio acá, las cosas que ella decía de él”, recordó Michelle. “Que nunca lo tocaría con un palo, que nunca se fijaría en un hombre como él y que él no tenía cualidades en las que ella se fijaría. Y lloraba, y tenía llantos, que él la acosaba, que no la dejaba en paz, que la ahogaba, que era intenso”, planteó.

Carvalho incluso mencionó que Chama tuvo que pasar por el psicólogo del programa para “aguantar” las insistencias de Manuel, con quien finalmente sí terminó involucrándose.

“Después salió 10 días y volvió enamorada. No sé, lo encuentro todo muy bizarro. Pero si es verdad y están bien y van a vivir juntos, bien“, reiteró.