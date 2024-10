María José López, conocida popularmente como “Coté” López, preocupó a sus seguidores tras ser internada en una clínica. La modelo posteó unos videos desde el recinto da salud y explicó lo que le pasó.

“Cuando yo manifesté estar en una habitación, yo me refería de hotel en el Caribe, no en la clínica”, dijo en uno de los primeros registros que publicó en su Instagram.

Asimismo, comentó que no se trataría de “nada grave, para que no se estresen. Solo me tengo que sacar unos pólipos del endometrio“, explicó.

Pese a su diagnóstico, López abordó la situación con humor, reiteró que se encuentra bien y que no sería un procedimiento peligroso.

“Repito, nada grave, nada estético. Para que no hablen tonteras. Recen por mí. Imagínense despierto muerta. Ya broma, no se puede despertar muerta, pal que no entendió”, concluyó.

¿Qué son los pólipos endometriales?

De acuerdo con Mayo Clinic, los pólipos en el endometrio, corresponden al exceso de recubrimiento, que puede formar masas que se adhieren a la pared del útero.

“Estos pueden ser tan pequeños como una semilla de sésamo o tan grandes como una pelota de golf. Es posible que haya un pólipo o muchos pólipos”, señala la clínica.

Las causas específicas de estas formaciones se desconocen, pero afectan a mujeres entre los 20 a 40 años y “tienden a crecer cuando hay más de la hormona estrógeno en el cuerpo”.

La mayoría de los pólipos no son cancerosos, pero pueden volverse malignos o pre cancerosos, por lo que los médicos recomiendan extraerlos.