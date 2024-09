Katy Perry anuncia su quinta gira mundial, The Lifetimes Tour, con inicio en junio de 2025 en Australia, promocionando su nuevo álbum "143". Sin embargo, la cantante enfrenta críticas por su último sencillo "Woman\'s World" y su colaboración con Dr. Luke, generando controversia por su pasado. A pesar de éxitos anteriores, el álbum ha recibido críticas negativas, afectando la reputación de Perry. Además, un videoclip reciente enfrenta problemas legales por grabaciones sin autorización en una zona protegida de las Islas Baleares. Los fans están preocupados por el futuro de la carrera de la estrella del pop.

La estrella del pop Katy Perry, vuelve a los escenarios con su quinta gira mundial, The Lifetimes Tour. A través de su cuenta de Instagram la artista publicó las nuevas fechas para su gira, esta comenzará en junio del 2025.

El primer país que tendrá el privilegio de ser parte de esta nueva entrega, será Australia y las ciudades seleccionadas son, Sídney, Melbourne, Brisbane y Perth. Su objetivo es promocionar su nuevo álbum, “143“.

A pesar de esta agradable noticia para los fieles fans de la cantante, la gira no deja ser algo que causa ciertos temores para quienes han seguido la carrera de Perry desde los inicios. Pues 143 no ha sido bien recibido por parte de la prensa ni por los miles de oyentes en la distintas plataformas de streaming.

Lo que ha causado un descenso en la carrera de la interprete, quien acostumbraba a liderar las listas de los Billboard y acumular reproducciones en Youtube.

El traspié de Katy Perry

Su mala racha comenzó tras lanzar el single Woman’s World, el cual no estuvo exento de polémicas. La canción parecía ser algo prometedor, pues tiene una claro enfoque en el empoderamiento de la mujer, todo lo que Katy ha tratado de promover a lo largo de su carrera, con letras como “firework“.

Sin embargo, el resultado fue todo lo contrario, pues el público no estuvo para nada contento con el single ni con el vídeo del mismo. Es más, el estreno debutó en el puesto número 58 de la lista global de Spotify y ni hablar de llegar a los top 100 de Estados Unidos o Reino Unido. Las cuales encabezaba con cada estreno.

El vídeo dirigido por Charlotte Rutheford, comienza con la cantante corrigiendo un clásico cartel utilizado por la industria de la construcción, que dice “hombres trabajando“, sustituyéndolo por “mujeres trabajando“. Otro elemento es una botella con la etiqueta “Whisky para mujeres”, entre otros guiños a los estereotipos de género en la sociedad.

Entonces, ¿por qué fue tan criticado por la audiencia? Las opiniones son diversas y hay quienes se disgustaron por la forma en que la artista utilizó ciertos elementos feministas en el vídeo, “Esto parece una parodia del feminismo que ha salido mal”, dice un usuario de YouTube. Existen otros que esperaban más de este álbum, debido a obras anteriores creadas por la misma, “¿Cómo se pasa de Fireworks a esto?”, se lee en los comentarios de Woman’s World.

Colaboración con Dr. Luke

Pero lo que realmente molestó a los oyentes o más bien les trajo un par de confusiones, es la colaboración en la producción con Dr. Luke, el productor estadounidense que fue demandado en 2014 por abuso sexual contra la cantante Kesha. Lo que causó que se tildara el gran regreso como algo controversial.

Mientras se escucha en la canción frases como, “es el mundo de las mujeres, y tienes surte de vivir en él”, lo usuarios plantean que en el detrás de escena se esconde alguien que claramente no resuena con esa frase.

Katy Perry, por su parte, ante la oleada de críticas recibidas por su audiencia, señala “entiendo que ha generado mucha conversación y ha sido uno de los muchos colaboradores con los que he trabajado, pero la realidad es que viene de mí”, en el podcast Call Her Daddy, respecto a quién está realmente detrás de la obra.

Cabe destacar, que no es la primera vez que trabaja con el productor, pues Dr. Luke fue el encargado de grandes éxitos como, “One of the Boys“, “Teenage Dream” y “Prism“. Sin embargo, estas obras fueron creadas previo a la demanda de Kesha.

Si bien, es normal que las carreras en la industria musical tengan altibajos, lo que preocupa es el impacto que pueda tener esta caída en la carrera de la autora del éxito, “California girls”.

Otro vídeoclip en problemas

El mes pasado, la interprete lanzó el videoclip del sencillo, y el cual da nombre a la gira, “Lifetimes“, producido por el director y fotógrafo Stillz, conocido por sus trabajos con artistas como Bad Bunny, Rosalía, Lil Nas X, entre otros.

En la muestra se le puede ver a Katy Perry, bailando y disfrutando de los paisajes paradisíacos de una de las Islas Baleares. Todo iba bien, hasta que la Dirección General de Medio Natural de las islas, presentó un comunicado en donde se le acusa a la productora detrás del vídeo, de no haber solicitado autorización para grabar.

“Se quiere aclarar que en ningún caso la productora había solicitado autorización a la Conselleria para llevar a cabo el rodaje, por lo que se han iniciado actuaciones previas de investigación”, detallan las autoridades.

La zona en la que se encuentra Perry, es conocida como Parque Natural de Ses Salines, el cual está ubicado entre las islas de Ibiza y Formentera, y está bajo protección ambiental. Para suerte de la cantante, el error no constituye un delito ambiental, pues las grabaciones son permitidas, mientras exista una autorización previa.