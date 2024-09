Miley Cyrus enfrenta demanda por supuesta copia a Bruno Mars en su exitosa canción "Flowers", lanzada en enero de 2023 y que le valió dos premios Grammy. La compañía Tempo Music Investments, que protege los derechos de autoría de Mars, alega que Cyrus replicó extractos de la canción "When I was Your Man" sin autorización, señalando similitudes melódicas, armónicas y líricas entre ambas canciones. A pesar de su éxito, la cantante ahora se ve envuelta en una disputa legal por presunta infracción de derechos de autor.

Miley Cyrus estrenó su canción Flowers en enero de 2023, con un rotundo éxito. Para muchos, el tema era en alusión directa a su exesposo Liam Hemsworth.

Sin embargo, un año más tarde la cantante podría enfrentar problemas a raíz del single, ya que medios estadounidenses confirmaron que hay una demanda en su contra por supuesta “copia” a Bruno Mars.

De acuerdo a Rolling Stone, se trata de la compañía Tempo Music Investments, que protege los derechos de autoría de Mars, la cual expone que Cyrus replica varios extractos de la canción When I was your man.

Demanda contra Miley Cyrus

Asimismo, la firma expone que todos estos elementos “no fueron autorizados” en su momento.

“Cualquier fan de ‘When I Was Your Man’ de Bruno Mars sabe que ‘Flowers’ de Miley Cyrus no logró todo ese éxito por sí sola. ‘Flowers’ duplica numerosos elementos melódicos, armónicos y líricos de ‘When I Was Your Man"”, indicaron.

“Esto incluye el diseño de tono melódico y la secuencia de la estrofa, la línea de bajo que conecta, ciertos compases del estribillo, ciertos elementos musicales teatrales, elementos líricos y progresiones de acordes específicas”, añaden.

Hay que señalar que Flowers llevó a Miley Cyrus a ganar dos premios Grammy, a inicios de 2024.

Entre ellos estuvieron la Mejor actuación de pop en solitario y Mejor grabación del año.