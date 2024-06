En septiembre del año pasado, la actriz y comediante Maly Jorquiera reveló que tuvo que ser intervenida luego de que se le diagnosticara Otosclerosis Bilateral Hereditaria Degenerativa, una enfermedad que le provoca problemas de audición.

Pese a que la figura de televisión nació con la enfermedad, fue recién después de su paso por Mekano que la descubrió y todo se dio a raíz de un accidente.

Entre 2004 y 2005 la humorista se unió a las filas del programa juvenil para grabar las teleseries “Xfea2”, “Escool” y “Mitú”, donde comenzó su carrera en la televisión, sin embargo, fue grabando una escena para una de estas producciones que la comediante sufrió la rotura de su tímpano.

“Me llevaron a bucear y no descomprimí como debía descomprimir a los 15 metros y mi tímpano se reventó, estuve dos días sorda”, contó en un adelanto del programa de este domingo de Podemos Hablar al que tuvo acceso BioBioChile.

No obstante, Maly Jorquiera admitió que no le prestó importancia al accidente, por lo que lo dejó pasar: “No pesqué, después viene el embarazo y las hormonas aceleran mi discapacidad”.

Con ello pasaron los años y en el segundo cumpleaños de su hijo tuvo un nuevo episodio relacionado con la enfermedad: “Como cualquier discapacidad es bien terrible. Para el cumpleaños de mi hijo sentía algo en el oído, como que tuviera agua y ya no aguantaba, por lo que voy al otorrino y me dice que tenía una herida en el tímpano“, relató.

Pero la afección se manifestaba en otras ocasiones, incluso más cotidianas: “Llega Sergio (Freire) por atrás, me toca y me dice ‘llevo 5 minutos llamándote’ y yo no lo puedo creer, así que voy al doctor, me hacen los exámenes y ahí me dicen que tengo Otosclerosis bilateral (en los dos oídos) hereditaria por mi mamá, pero mi mamá siempre decía que hablábamos fuerte porque éramos italianos”, afirmó sobre la forma en que llegó finalmente al diagnóstico.

De acuerdo al Instituto Nacional de la Sordera y otros Trastornos de la Comunicación de EE.UU, la otosclerosis bilateral consiste en el “endurecimiento anormal de tejido corporal”. El remodelado de los huesos es un proceso natural y permanente en el que el tejido se renueva, pero en el caso de esta enfermedad la remodelación anormal interrumpe la capacidad del sonido de viajar desde el oído medio al interno.

Las estadísticas del instituto señalan que la enfermedad afecta a más de tres millones de personas solo en el país del norte y que las mujeres de edad mediana son las que tienen mayor riesgo de desarrollarla o heredarla.