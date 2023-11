El actor de Stranger Things, Noah Schnapp se encuentra en el ojo de la polémica luego de que se viralizara un video donde se le puede ver grabando a un grupo de amigos junto a stickers en apoyo al sionismo.

En el registro que ha inundado las redes se puede ver al artista estadounidense compartiendo con sus amistades en un restaurante cuando tres de las personas del grupo se levantan con stickers en diferentes partes del cuerpo con los textos “el sionismo es sexy” y “Hamás es Isis”.

Todo esto mientras Noah Schnapp graba con una gran sonrisa a sus amigos. Las imágenes causaron gran revuelo en redes sociales, puesto que hace algunas semanas, cuando el conflicto armado inicio, el actor expreso su apoyo a Israel.

“Como judío estadounidense, tengo miedo. Temo por mis hermanos y hermanas en Israel, que han sido atacados sin sentido por Hamás. Estoy realmente desconsolado al ver los brutales asesinatos de niños, mujeres y soldados inocentes que luchan por defenderse“, escribió en ese entonces.

A su vez, no dudó en condenar al grupo terrorista: “Espero que podamos estar de acuerdo en que Hamás es una organización terrorista reconocida: no representan al pueblo palestino cuando valoran más asesinar a israelíes que proteger a los suyos. O estás con Israel o estás con el terrorismo. No debería ser una elección difícil. Qué vergüenza“, lanzó.

“Es tan abierto sobre esto que en realidad es preocupante y aterrador. Necesita parar”; “Ver a estas personas ricas con enormes sonrisas en sus rostros mientras apoyan un genocidio desde la comodidad de una pequeña y linda cafetería es repugnante”; “Ya ni siquiera se sorprende, solo quiere que su carrera termine en este punto”, fueron algunas de las críticas que recibió el actor en redes sociales.