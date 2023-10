El reality de Canal 13, Tierra Brava, comenzó con todo esta semana. Entre los concursantes se encuentra el ya conocido chico reality, Luis Mateucci. El argentino, de 35 años, volvió a las portadas previo a su ingreso, por su fallida relación con Daniela Aránguiz.

Pese a que confirmó que ingresó soltero al encierro, reconoció a BioBioChile que la echa de menos a su expareja.

Luis Mateucci: “Sería bonito tenerla acá conmigo”

El argentino señaló que está contento por ingresar al reality, pero que echa de menos algunas cosas y personas.

En específico, consultado sobre si una de esas personas es Daniela Aránguiz, dijo que “sí”.

“Echo de menos a Dani, sería bonito tenerla acá conmigo, ojalá tenerla acá adentro, porque a mí me serviría de mucho una persona así a mi lado. Siento que ha pasado poquito tiempo y siento que me hace falta”, señaló Mateucci.

Durante los juegos que se realizan en el encierro, varias de sus compañeras manifestaron sentirse atraídas por el chico reality. Sobre si él siente interés por alguna de sus compañeras, como por ejemplo la peruana Shirley Arica, respondió que “hasta ahora me llevo bien con todas las chicas y no estoy pensando más allá de afinidad con algunas, son bonitas todas, pero no tengo el ojo puesto ahí, al menos por ahora”.

“Estoy muy cargado de cosas (…) capitanía, competencia y convivencia, que no me he centrado en eso. No estoy pensando en eso, por ahora”, añadió.

Finalmente, Luis Mateucci se sinceró sobre cómo ha sido estar al interior de este nuevo reality.

“Intenso, son muchas cosas las que han pasado y eso que estamos recién partiendo. No es fácil ser capitán y liderar un equipo, pero a mí me gusta todo esto y lo llevaremos para adelante de la mejor manera”, concluyó.

Tierra Brava se posicionó esta semana como el reality más visto desde su primer capítulo. Según datos de Kantar Inbope, la noche del martes promedió un total de 11,8 puntos entre las 22:17 y 00:52 horas, mientras que Gran Hermano llegó a los 10,7 en el mismo horario. El reality del canal del angelito logró 14,0 puntos de rating hogar en su tercer capítulo.