Los swifties (fanáticos de Taylor Swift) pudieron descubrir el nombre de los temas inéditos del próximo disco de la cantante a través de una entretenida dinámica: resolver acertijos en Google.

Google, el buscador más conocido de Internet, hizo equipo con la cantante para crear una serie de misteriosos puzzles que terminaron revelando los títulos de los tracks secretos de 1989.

Para participar del juego, sólo bastaba con tipear “Taylor Swift” en la barra de búsqueda. Posterior a eso, en la pantalla aparecía una caja fuerte azul que, al pincharla, revelaría un puzzle con letras para que la fanaticada resolviera.

Eran 89 los crucigramas a solucionar. Tras resolverse 33 millones de estos por parte de los swifties alrededor del mundo (número que apuntaba a la edad de Taylor Swift), el secreto terminó: Is it over now?, Now that we don’t talk, Say don’t go y Suburban legends son los temas inéditos del nuevo disco.

Swifties, Taylor y Google unidos

Según los internautas, estas nuevas canciones presentes en el próximo álbum podrían tener colaboraciones con artistas como Sabrina Carpenter, Selena Gomez, Harry Styles y Rihanna, pero hasta ahora no se ha confirmado ninguna de ellas, pues son sólo suposiciones de los seguidores.

La fanaticada se revolucionó en Twitter respecto a la dinámica. Hoy, con esta ya terminada, los swifties se encuentran más expectantes para el lanzamiento del nuevo disco y saber quiénes serán, finalmente, los artistas colaboradores en estos tracks.

Taylor Swift estuvo en tierra latinoamericana el pasado 24, 25, 26 y 27 de agosto en México, y planea retornar en noviembre para sus fechas programadas en Argentina y Brasil.

The fact that us Swifties solved 40 million vault puzzles and finally got the album back covers and full track list in 24 hours is INSANE pic.twitter.com/DxkBpoCSjh — aims 🦋 IS SEEING TAYLOR SWIFT (@shimmeringtay13) September 20, 2023

i hate taylor swift. i didnt solve that god damn 89 puzzle thing to NOT SEE feat sabrina carpenter on slut! — roranicus (@yazkhcn) September 20, 2023

solving the 33 million puzzles of taylor swift https://t.co/G5gXk8zUHk — mich NEEDS TO SEE TAYLOR (@folkloreslaps) September 19, 2023