La cantante pop irlandesa Sinéad O’Connor murió este miércoles a los 56 años y por estos días crece la incógnita sobre cuánto fue su patrimonio y quién se quedará con la herencia.

La artista se casó cuatro veces y tuvo cuatro hijos, aunque el tercero, Shane, falleció hace 18 meses.

En 2021, el Irish Daily Mail estimó la riqueza de O’Connor en cinco millones de dólares. Sin embargo, en la actualidad esa cifra correspondería a 500 mil dólares, según el sitio web Celebrity Net Worth.

Al respecto, durante los últimos años la artista pareció mostrar problemas financieros, siendo que se desconoce el verdadero estado de su cuenta bancaria al momento de su muerte, y por lo tanto de la herencia de Sinéad O’Connor.

En ese sentido, en agosto de 2017 se reveló que había estado viviendo en un motel donde pagaba 70 dólares la noche en Nueva Jersey, luego de perder la mayor parte de la fortuna que ganó en el apogeo de su fama.

Sinéad O’Connor y su herencia

Además, ese año puso a la venta su vivienda en Dublin (Irlanda) por un millón de dólares, una cifra que correspondía a casi un millón de dólares menos del precio que pagó en 2009.

La mayor parte de su fortuna proviene de su exitosa canción Nothing Compares 2 U, que le generó regalías a lo largo de su carrera.

La cantante ganadora del Grammy saltó a la fama en 1990 con su versión de la balada, escrita y compuesta originalmente por Prince.

Debido a que la canción no era de su autoría, debió entregar un porcentaje de sus ingresos, conocidos como “regalías mecánicas”, al cantante estadounidense.

Tras la muerte de Prince en 2016, O’Connor se quedó con el resto del dinero proveniente del tema.

El sencillo compuesto por Prince tenía un valor aproximado de 120 millones de libras esterlinas (más de 150 millones de dólares) y fue escrito como un proyecto paralelo para su banda funk, The Family.

El tema nunca fue publicado por ese grupo, pero la versión de O’Connor lideró la listas de éxitos musicales en Gran Bretaña, Irlanda, Estados Unidos y Australia.

La cantante irlandesa lanzó su primer álbum, The Lion And The Cobra en 1987, el cual fue bien recibido por la crítica y le permitió ganar una decente suma en regalías.

Su segundo disco, Do Not Want What I Haven’t Got (1990), le valió un premio Grammy a “Mejor Álbum de Música Alternativa”.

Esta pieza incluía el sencillo Nothing Compares 2 U, el cual le significó múltiples galardones del Grammy, tales como a la “Mejor Interpretación Vocal Pop Femenina” y al “Mejor Video Musical”.

Las relaciones amorosas y los hijos de Sinead O’Connor

Con la noticia de su muerte, se generó la duda de qué amigos y familiares podrían recibir dinero de su patrimonio.

Su primer matrimonio en 1987 con el músico John Reynolds, quien coprodujo varios de sus álbumes, finalizó en 1991. De esta relación nació el primer hijo de la cantante, Jake, quien en 2015 también se convirtió en padre.

Su segundo esposo fue Nick Sommerlad, periodista del Daily Mirror, con quien estuvo desde julio de 2001 hasta febrero de 2004.

Durante su relación con el columnista de un diario irlandés John Waters, tuvo a su hija Roísin; mientras que su hijo Shane, fallecido en enero de 2022, nació durante su romance con el músico Donal Lunny.

O’Connor también mantuvo una larga relación intermitente con el periodista Dermott Hayes y otra que duró alrededor de un año con el empresario estadounidense Frank Bonadio, quien es el padre de su hijo Yeshua.

En julio de 2010 se casó con su viejo amigo y compañero músico, Steve Cooney, pero la unión duró menos de un año.

En 2011, O’Connor contrajo matrimonio con su cuarto marido, el terapeuta Barry Herridge, pero se separaron a los 16 días de la boda, aunque tuvieron una relación intermitente durante meses.

“Desde el momento en que mi esposo y yo nos reunimos no hace mucho, ciertas personas en su vida lo presionaron intensamente para que no se involucrara conmigo”, dijo la artista a sus fans al momento de separarse de Herridge.

“Eran personas que nunca me habían conocido, pero que se habían formado opiniones sobre mí basándose en lo que leían sobre ‘Sinéad O’Connor’ en los medios”, cerró.