Este miércoles se dio a conocer la muerte de la cantante Sinead O’Connor, quien pocos días antes había publicado algunos posts en Twitter donde dejaba entrever su estado emocional.

El pasado 17 de julio, la artista había iniciado una nueva cuenta de Twitter, donde recordó la muerte de su hijo de 17 años.

“Para todas las madres de hijos suicidas”, tuiteó junto a un link de Spotify para escuchar “Great Tibetan Compassion Mantra”.

Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, hijo único de la intérprete, se quitó la vida en enero de 2022, dejando a su madre en una profunda depresión.

Pocos minutos antes de su último post, la cantante también respondió un mensaje de un fan que pedía a sus seguidores contar cómo iba su vida usando emojis.

“😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭 #perdíamihijode17añosporsuicidioen2022”, replicó O’Connor acompañada de una foto donde se le veía abrazando al joven.

“He estado viviendo como una criatura muerta en vida desde entonces. Él era el amor de mi vida, la luz de mi alma. Éramos un alma en dos mitades. Él era la única persona que siempre me amó incondicionalmente. Estoy perdida en el bardo sin él”, añadió Sinéad O’Connor en el post.

Con Bardo, la intérprete, hizo referencia a la filosofía budista vinculada a la transición de vida, muerte y renacimiento.

😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭#lostmy17yrOldSonToSuicidein2022.

Been living as undead night creature since. . He was the love of my life, the lamp of my soul. We were one soul in two halves. He was the only person who ever loved me unconditionally. I am lost in the bardo without him pic.twitter.com/aC8BOmLQ9N

— Sinead Marie-Bernarde Aoibheann O’Connor (@786OmShahid) July 17, 2023