Durante la tarde de este miércoles se confirmó la muerte a los 56 años de la célebre cantante irlandesa Sinead O’Connor, deceso que ocurre a 18 meses de la partida de su hijo Shane a los 17 años.

La artista estuvo pasando por una profunda depresión y un oscuro momento de su vida tras la muerte del adolescente, quien en enero de 2022 relató que su hijo había desaparecido mientras estaba internado en un centro de salud mental.

Así, mientras seguían los días sin saber del joven, O’Connor enviaba potentes mensajes en sus redes sociales. “Shane, tu vida es preciosa. Dios no esculpió esa hermosa sonrisa en tu hermoso rostro por nada”, fue uno de ellos.

De igual forma, dedicó que “mi mundo colapsaría sin ti. Tú eres mi corazón. Por favor, no dejes de latir. Por favor, no te hagas daño. Ve al Gardai y te llevaremos al hospital”.

Sin embargo, la cantante acabó confirmando la partida de su hijo en redes sociales. “Mi hermoso hijo, Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, la luz de mi vida, decidió terminar su lucha terrenal hoy y ahora está con Dios. Que descanse en paz y que nadie siga su ejemplo. Mi bebé. Te amo tanto. Espero, por favor, que estés en paz”, escribió en Twitter.

La irlandesa no pudo enfrentar bien la muerte de su hijo y, una semana después, fue internada en un hospital a causa de “tendencias suicidas”.

“He decidido seguir a mi hijo. No tiene sentido vivir sin él. Todo lo que toco, lo arruino. Solo me quedé por él. Y ahora se ha ido”, había escrito en sus redes sociales.

En otro mensaje, añadió: “He destruido a mi familia. Mis hijos no quieren conocerme. Soy una mierda. Y todos ustedes sólo piensan que soy buena porque puedo cantar. No lo soy”, aseveró.

Horas después, la misma artista confirmó en sus redes sociales que se dirigía a un centro de salud acompañada de policías.

“Siento haber molestado a todos. Estoy perdida sin mi hijo y me odio a mí misma. El hospital ayudará un tiempo. Pero voy a encontrar a Shane. Esto es sólo un retraso”, escribió entonces.