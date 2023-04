Kate Middleton habría impedido que Meghan Markle asistiera a la ceremonia de coronación del rey Carlos III. Así lo afirma un rumor lanzado por un periodista experto en realeza.

El también escritor Tom Bower fue quien lanzó la polémica en una entrevista con GB News.

“Todos debemos estar agradecidos de que Kate, al final, creo, impidió que Meghan viniera y dijo que ‘no la aceptaría allí bajo ninguna circunstancia"”, aseveró.

Bower es conocido por su rechazo a los duques de Sussex, de hecho, es autor del libro Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsors.

Harry irá

Este miércoles el Palacio de Buckingham confirmó que el príncipe Harry asistirá a la coronación de su padre, no así su esposa Meghan.

La ceremonia será el próximo 6 de mayo en la Abadía de Westminster, lugar donde fue coronada Isabel II como monarca en 1953.

“El Palacio de Buckingham se complace en confirmar que el duque de Sussex estará presente en la coronación del próximo seis de mayo en la abadía de Westminster. La duquesa de Sussex se quedará en California con el príncipe Archie y la princesa Lilibet“, anunciaron desde el palacio.

De hecho, uno de los rumores aseguraba que Meghan se quedaría en Estados Unidos debido a que su hijo Archie cumple 4 años el mismo día.

Kate Middleton vs Meghan Markle

Los dichos de Bower se suman a otros rumores que afirman que la princesa Kate Middleton no se habría sentido a gusto cuando debió caminar junto a Meghan Markle tras la muerte de la reina Isabel, donde ambas acompañaron a sus respectivos maridos y nietos de la monarca.

“Catherine admitió ante un miembro de la realeza que, tal era el malestar entre las dos parejas, que su caminata en conjunto fue una de las cosas más difíciles que había tenido que hacer”, escribió el corresponsal real Robert Jobson en su nuevo libro Our King.

Los rumores enemistad entre la princesa y la duquesa vienen desde los preparativos de la boda real de Markle y Harry.

Recordemos que en ese momento se acusó a la exactriz de hacer llorar a Kate por un desacuerdo en el vestido que llevaría la pequeña princesa Charlotte.

Tras aquello, las especulaciones no se detuvieron.