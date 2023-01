El actor estadounidense Edward Norton, conocido por sus papeles en El Club de la Pelea y American History X, descubrió que la verdadera Pocahontas, nativa americana del siglo XVII, es su duodécima bisabuela.

Norton tuvo dicho hallazgo en medio de las grabaciones de la serie documental Finding Your Roots, donde diferentes celebridades son investigadas por genealogistas profesionales, quienes descubren las conexiones familiares, así como las historias y “secretos” de su linaje.

En el capítulo emitido este martes, el presentador del espacio, Henry Louis Gates Jr, le aseguró entonces a Norton que “Pocahontas es tu duodécima bisabuela”. Sin embargo, dicha noticia no fue la única que sorprendió al actor.

Puede que muchos conozcan la historia contada por Disney de Pocachontas, sin embargo, su historia real fue completamente diferente.

De acuerdo a National Geographic la hija del jefe Powhatan, líder de una tribu de nativos americanos, se casó con el colono inglés John Rolfe en Virginia en 1614, cuando William Shakespeare aún vivía y ella tenía 19 años.

Pocahontas murió pocos años después, en marzo de 1617, en Inglaterra bajo el nombre de Lady Rebecca.. Por otro lado, el colono John Rolfe falleció en marzo de 1622.

Ante la estupefacción del intérprete, Gates explicó que se hizo un estudio investigando el árbol genealógico del actor, y, al ir avanzando, dieron con la propia Pocahontas.

“Te hace darte cuenta de que eres una pequeña parte de la historia de la humanidad”, afirmó el actor en el momento.

