El conde Spencer, hermano de la fallecida Diana de Gales, rechazó una oferta para que The Crown grabara en Althorp, su casa ancestral.

El aristócrata reveló lo sucedido en una entrevista con la BBC, diálogo divulgado este lunes.

“Ellos lo solicitaron. Querían grabar aquí. Pero yo no hago este tipo de cosas. Sinceramente no veo The Crown, por lo que dije gracias, pero no”, comentó Charles Spencer.

La casa está ubicada a más de cien kilómetros al norte de Londres, en el condado de Northamptonshire.

Cientos de personas acuden cada año para ver la tumba de Diana, que está en una pequeña isla dentro de los amplios jardines de hacienda.

Los productores de la serie, que emite la plataforma Netflix, se encuentran grabando la quinta temporada del drama histórico.

Los capítulos del nuevo ciclo se estrenarán en noviembre de 2022, según confirmó Imelda Staunton.

En esta pasada, la actriz interpreta a la reina Isabel II tras Claire Foy (T1 – T2) y Olivia Colman (T3 – T4).

La cuarta temporada finalizó en la década de los noventa, tras el gobierno de la primera ministra británica Margaret Thatcher (en el poder entre 1979 y 1990).

Ahora será el turno de la época más polémica de la familia real, una llena de divorcios, el asedio de los tabloides y la muerte de Diana.