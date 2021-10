Anne Hathaway ha protagonizado desde las películas más taquilleras de Hollywood, como “The Dark Knight Rises” hasta las comedias más dulces que puedes ver como “El diario de la Princesa”.

La conocimos como la joven e inocente Andy, que llegó a trabajar a Nueva York junto a Miranda Presley (Merly Streep), la implacable y grandiosa editora de Runway, pero también la vimos en un crudo canto para Fantine, el personaje de Les Miserables que le dio el Bafta, SAG Awards, Globo de Oro y el preciado Oscar.

Sin embargo, aunque conocemos muchos personajes de ella, la historia que protagoniza en la vida real es digna de una película, gracias a una loca teoría que circula en internet hace algunos años y que la vincula a uno de los dramaturgos más importantes del mundo, William Shakespeare.

Una teoría… de otro mundo

Fue una sola pregunta la que desató la teoría más loca en la que haya estado involucrada Anne Hathaway. Según publicó Vogue, la pregunta fue ¿acaso el rostro de Adam Shulman, esposo de una de las actrices más importantes de Hollywood, no tiene una increíble similitud con el de Shakespeare?

A partir de ese momento comenzó la descabellada teoría que unía al marido de Anne Hathaway con el escritor inglés. En internet comenzaron a abundar las imágenes de Shulman junto a Shakespeare en la que el parecido físico es realmente asombroso compartiendo ciertos rasgos como el rostro triangular y la nariz afilada.

Aunque eso no es lo único que consideraron los creadores de esta teoría, sino que también el hecho de que Anne Hathaway es también el nombre de la mujer que se casó con Shakespeare, igual al de la actriz.

Esto se sumó a la promesa que Shakespeare le habría hecho a Hathaway, para quien dedicó las siguientes palabras ‘La vida es muy corta para amarte en una vida, prometo buscarte en la otra’, un amor que duraría siglos.

Todos estos elementos se conjugaron en esta extraña teoría que postula que el marido de la actriz es en realidad el escritor inglés que se reencarnó para buscar a su amada en otras vidas, la que casualmente en esta resultó ser una actriz ganadora del Oscar y famosa en todos los rincones de la tierra.

Aunque la teoría estuvo a punto de no ser real, esto porque la actriz comentó en un video para Wired que estuvo a punto de llamarse Katherine Hathaway, algo que agradece que no haya ocurrido, porque no era un nombre con el que se habría sentido cómoda.

Claro que el nombre Anne tampoco es algo que le agrade tanto a la actriz, ya que mencionó que todo el mundo en realidad le llama “Annie”.

Según contó en entrevista con Jimmy Fallon para The Tonight Show, cuando tenía 14 años hizo un comercial y obtuvo su tarjeta “SAG” (de la Asociación de Actores de Estados Unidos). Entonces, le preguntaron qué nombre quería que apareciera en la tarjeta y ella contestó “Anne Hathaway” que es su nombre real, pese a que todos le decían “Annie”.

Hathaway comentó que nunca pensó que eso la perseguiría toda su vida, considerando que la única persona que le dice Anne es su madre indicando “sólo lo hace cuando está enojada conmigo, muy enojada, por lo que cada vez que estoy en público y me llaman Anne, me asusta”, aunque no se refirió a la teoría que comparte con su marido y el escritor de Romeo y Julieta.

No es su única historia de película

La historia que protagoniza junto a su marido y el elogiado escritor inglés no es la única historia que Hathaway podría llevar al cine, ya que antes de que conociera a su marido, Anne vivió una relación cuyo final sorprendió a todos.

La actriz conoció en 2004 al promotor inmobiliario Raffaello Follieri, con quien mantuvo una relación por 4 años. Según comentaba la prensa de la época la actriz se enamoró perdidamente del italiano que llegó a Nueva York presumiendo sus conexiones con el Vaticano, así como su ostentoso estilo de vida.

Sin embargo, todo terminó en junio de 2008 cuando Follieri fue arrestado por fraude, declarándose culpable por “haber obtenido fraudulentamente 2,4 millones de dólares haciendo creer a varios inversores que tenía conexiones con el Vaticano que le permitirían adquirir propiedades de la Iglesia Católica en EEUU a precio de saldo” destacó El Mundo.

La noticia sorprendió al mundo y también a la actriz que recientemente había terminado su relación con el italiano, en entrevista con la revista W señaló que esta situación hizo que sintiera que el mundo se derrumbaba ante sus pies.

Sin embargo, algunas semanas después la actriz ofició como presentadora en el cuarto episodio de la temporada 34 de Saturday Night Live, donde se burló de la situación señalando: ““Rompí con mi novio y dos semanas después lo enviaron a prisión por fraude. Quiero decir, todos hemos estado allí, ¿verdad, señoras?” destacó People.

Follieri, quien fue condenado a cuatro años y seis meses de cárcel y ordenó tres años de supervisión tras su liberación, recientemente habló sobre su relación con la actriz mencionando que luego de su detención, nunca más supo de la actriz, indicando que la noche anterior le había llamado desde Los Angeles, donde Hathaway estaba trabajando.

El italiano declaró: “Estuvimos hablando por teléfono durante 10 minutos sobre cuándo podría volver a casa. Si mal no recuerdo, las últimas palabras de Annie fueron ‘Te amo por siempre’ y terminamos la llamada. Eso fue a las 2 a.m. del 24 de junio de 2008… a las 6 de la mañana me arrestaron. Nunca más volví a hablar con ella”.

Luego del doloroso episodio, la actriz estuvo reticente a mantener una relación hasta que conoció al que ahora es su marido. Según declaró a Harper Bazar UK, cuando Anne conoció a Adam Shulman reconoció que tenía problemas de confianza. “Fui muy honesta con él. Desde el momento en que lo conocí supe que era el amor de mi vida. También sabía que no podría haberlo conocido en peor momento“, aseguró.

La actriz sumó a su declaración: “le dije ‘Creo, porque necesito creer, que lo que me acaba de pasar fue la excepción y no la regla, y que la gente es buena y tú eres una buena persona, porque lo siento. Así que no estoy en un buen lugar en este momento, pero voy con esto’. Y nunca me ha hecho daño. Y tenía razón. Fue aterrador. Pero a medida que pasaban los días, seguía mejorando cada vez más. Descubrí que el amor que encontré en él me hizo confiar más en todos”.

Anne también comentó que se dio cuenta de que se había perdido durante años, cuando las cosas se habían puesto feas y complicadas, por lo que tuvo que perdonarse a sí misma.

Hathaway ya lleva 9 años casada con Adam Shulman, con quien tiene una familia compuesta por dos pequeños hijos, Jonathan Rosebanks, de 5 años; y Jack, el menor que en diciembre cumple 2 años, con quienes dice que disfrutó la cuarentena.