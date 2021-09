Por estas fechas, el presidente argentino vive en un torbellino nacional producto de las críticas que dejó la celebración del cumpleaños 39 de su pareja, Fabiola Yáñez, en la casa de gobierno (Los Olivos) en plena pandemia.

La oposición y hasta sectores afines al mandatario, enfilaron su discurso en condenar la actuación de la pareja presidencial. Incluso Alberto Fernández aparecía en las fotos posando, sin mascarilla.

Era julio de 2020. Para esa fecha, la nación trasandina estaba clausurada debido a los embates del coronavirus, pero una veintena de allegados celebraban un año más de vida de la exactriz y periodista, de madre y abuela chilena.

Será por los asares de la política y sus derivados, que Dyzhy, hijo de Fernández, vive su mundo muy aparte del que su político padre decidió fundar para sí mismo.

Una de las pocas fotografías lo muestra junto a Fabiola y al lado de su padre, el día en que este juró como presidente de la nación.

“Nene, di que vas a ser cuando seas grande”, la estrofa de la canción que corearon millones junto a Miguel Mateos, no se hizo para el joven cuyo nombre de nacimiento es Estanislao Fernández. No quiere saber nada que tenga que ver con el ajedrez en la política. La respuesta de “Presidente de la nación”, que propone la misma lírica, se quedó hasta su padre.

En diciembre de 2017, periódicos locales como Página 12 le siguieron la pista hasta conseguir una entrevista con este, con motivo del primer año de gobierno de su presidente padre.

A este medio, contó cómo fue la forma en que Alberto Fernández le comunicó que buscaba manejar las riendas de un país históricamente complejo, por razones económicas y políticas que en Latinoamérica se conocen de sobra.

“Él me venía diciendo que tenía que juntarse conmigo para contarme algo, pero no esperaba que fuera esto. Me tomó desprevenido”, aseguró en ese entonces.

Sin embargo, esta nota no se trata de su padre, sino, de su vida y, a estas alturas, no ha cambiado en nada, pese a que su padre es el hombre con más poder político en la nación.

Dyzhy tiene 25 años y es diseñador gráfico, amante del cosplay, además de ser una reconocida drag queen en su país. Su cuenta de Instagram lo refleja así y sus más de 438 mil seguidores lo reafirman.

Cuando los medios de comunicación en su país se dieron cuenta que Dyzhy tenía un vínculo con el presidente Alberto Fernández, hubo diversas reacciones. El interés creció. También el prejuicio desde algunos sectores que comenzaron a discriminarlo por su forma de vida. La situación fue tan extrema, que hubo personas que hicieron montajes asegurando que trabajaba como repartidor de Rappi, como si se tratase también de una cosa mala. Algunos medios lo dieron por cierto y publicaron la historia.

“Se ve que hicieron un post en Taringa que no sé si era en joda o no pero decía que ‘El hijo de Alberto Fernández’ y eran fotos mías de mujer y fotos de este otro chico que estaba con las cosas de Rappi, con la moto y con sus amigos tomando una birra. Y después algunos medios lo levantaron con el título ‘La historia del hijo de Alberto Fernández: trabajó en Rappi y es drag queen"”.

Ser Estanislao, para luego trascender a Dyzhy, fue un paso grande para una persona que se siente un artista desde que tiene uso de razón. “Desde el jardín de infantes”, sostiene.

Cuando decidió dedicarse tanto a lo artístico (teatro) como al diseño gráfico, no hubo impedimento de sus padres Alberto y Marcela Luchetti, su madre y exesposa del presidente Fernández.

“‘¿Querés hacer teatro? Hacelo, pero no lo hagas dos meses y ya’. Y nunca dejando mis obligaciones, que era estudiar durante la secundaria y después, cuando terminé, estudiar y trabajar a futuro. Pero nunca me puso una traba, siempre me bancó”, aseguró el joven. Meses después, haría noticia con un cambio más radical en su vida.

Un DNI no binario

Hace dos meses, en plena polémica instalada contra su padre, por el cumpleaños en Los Olivos, Dyzhy aprovechó otro aspecto en la vida coyuntural de los argentinos para hacer cambios sustanciales en su vida.

En Argentina, el pasado 21 de julio, el gobierno oficializó la incorporación de “no binario” en el Documento Nacional de Identidad (DNI).

Con lo anterior, Dyzhy se abrió camino en sus pretensiones para dejar de usar el nombre que sus padres le escogieron tras su nacimiento. Ya no más Estanislao.

“No me gusta. Nunca en mi vida me sentí identificado con ese nombre. Por eso ni lo digo y pido que no me llamen así. No me considero hombre, me considero persona no binaria. Cuando el Estado reconoce una ley, esa ley se va naturalizando. Hoy no es raro, no llama la atención, ver a una pareja homosexual casándose desde que se aprobó el matrimonio igualitario. Este tipo de derechos es necesario que primero sean reconocidos por el Estado”, aseguró en su cuenta de Instagram, y según cita el periódico Clarín.

Ese mismo día, su padre, el presidente Alberto Fernández presidió la ceremonia que hacía oficial la inclusión del término no binario al documento de identidad argentino.

“Lo que algunos ven críticamente es un paso que estamos dando. Este es un paso que espero que termine el día en que en el DNI a nadie le pregunten si es hombre, mujer o lo que sea. Es eso lo que realmente tenemos que conseguir y lograr. Qué le importa al Estado saber la orientación sexual de sus ciudadanos, no es lo que necesita saber”, dijo el mandatario.

Para esa fecha, habían 300 personas que se consideraban no binarias, esperando la noticia. Entre el grupo, una más: el hijo del mandatario.

Poco después de las declaraciones de su padre, Dyzhy comunicó su sentir en un “live” de Instagram.

“Más allá de que falta, la gente tiene que deconstruirse, más gente lo va naturalizando. Obviamente que existe gente del mal: transfóbica, homofóbica. Seguimos conquistando derechos. Ningún retrógrado nos va a parar”, aseguró ante un buen número de concurrentes.

Las personas que se unieron a la transmisión le hacían preguntas referentes al significado de “no binario” y si esto es igual a que alguien no se identifique con algún género. Dyhzy, respondió a esa duda. “Hay como distintos tipos de géneros dentro del espectro: hombre, mujer, no binario, queer, género fluido”.

Más tarde, en las historias, lanzó varias críticas, ya que algunos medios de comunicación insistían en llamarlo Estanislao, cuando había dejado claro que no quería que lo llamaran más con ese nombre.

“¿Por qué no respetan mi identidad autopercibida? ¿Qué les pasa?”, escribió, en el contenido que no duró más allá de 24 horas publicado.