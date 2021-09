Los rumores de que Andrew Garfield será parte de la nueva película de Spiderman: No way Home, protagonizada por Tom Holland, tienen a todos esperando una confirmación por parte de la producción, pese a que el mismo actor lo ha negado y dicho que sólo son especulaciones.

Garfield realizó dos versiones del ‘Hombre Araña’, tituladas The Amazing Spiderman en 2012 y luego la segunda parte en 2014, donde compartió pantalla con Emma Stone, quien interpretó a la pareja de Peter Parker, Gwen Stacy.

Y es justamente luego de esta película que la pareja de actores comenzó a salir en la vida real, teniendo una relación de cuatro años. “Fue hermoso. Pude conocer a Emma Stone y trabajar con ella y Sally Field”, dijo el actor de 38 años en una entrevista con Variety.

Sobre la relación que actualmente mantiene con Stone, Garfield relató que “nos preocupamos mucho el uno por el otro, y eso es un hecho, eso es algo incondicional. Hay tanto amor entre nosotros y tanto respeto. También ha sido maravilloso tener ese tipo de apoyo el uno para el otro”.

¿Volverá a ser Spiderman?

El primer Spiderman que vimos en la gran pantalla fue el actor Tobey Maguire. Desde 2002 hasta 2007 deleitó a los fanáticos. Luego, llegó el turno de Garfield, para dar paso al actual ‘Hombre Araña’ interpretado por Tom Holland, cuya primera aparición se remonta a la película Capitán América: Civil War, formando parte de los Vengadores.

Así entonces que el rumor de que estos tres personajes se unan en la próxima entrega, crece aún más. Sin embargo, el mismo Andrew Garfield dijo a Variety que “entiendo por qué la gente se está volviendo loca con eso porque yo también soy fan. No puedes evitar imaginar escenas y momentos de (comics) y decir: ‘Oh, Dios mío, ¿qué genial sería si hicieran eso?"”.

“Pero es importante para mí decir públicamente que no estoy involucrado en esto. Pero sé que no voy a poder decir nada que convenza realmente a las personas, ya que realmente no sé lo que es sucediendo. No importa lo que diga. O va a ser realmente decepcionante para la gente o va a ser muy emocionante”, agregó el actor.

Actualmente, Garfield se prepara para su próximo rol protagónico en la película de drama musical Tick, Tick… ¡Boom!, donde compartirá pantalla con Alexandra Shipp, Vanessa Hudgens, Robin de Jesús, Joshua Henry, Judith Light y Bradley Whitford. El estreno será en noviembre a través de la plataforma Netflix.