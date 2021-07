La cantante Pink se ofreció a pagar la multa que recibió el equipo femenino de handball de Noruega e impuesta por organización del Campeonato Europeo, por su decisión de usar shorts en lugar del clásico bikini exigido por la normativa.

La polémica sanción ocurrió hace algunos días en el partido por la medalla de bronce contra España en Bulgaria.

“Estoy muy orgullosa del equipo femenino de balonmano playero de Noruega por protestar contra las reglas sexistas sobre su uniforme”, tuiteó la cantante el domingo.

Recordemos que desde hace un par de meses, las jugadoras nórdicas han protagonizado una protesta en contra de las autoridades del ente rector europeo, para que se deje de obligar a las deportistas mujeres a usar bikini en competiciones oficiales.

“La Federación europea de balonmano DEBE SER MULTADA POR SEXISMO”, sentenció. “Bien por ustedes, señoras. Estaré encantada de pagar esas multas por ustedes. Sigan así”, cerró.

I’m VERY proud of the Norwegian female beach handball team FOR PROTESTING THE VERY SEXIST RULES ABOUT THEIR “uniform”. The European handball federation SHOULD BE FINED FOR SEXISM. Good on ya, ladies. I’ll be happy to pay your fines for you. Keep it up.

— P!nk (@Pink) July 25, 2021