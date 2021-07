Un nuevo video viralizado en redes sociales muestra el cara a cara de Justin Bieber con sus fanáticas, las que se encontraban acampando fuera de la casa del cantante.

Según el registro, Bieber acababa de llegar a lo que parece ser el frontis de su hogar, cuando se encontró con el grupo de mujeres que lo esperaban para pedirle un abrazo y algunas fotografías.

Pese a los intentos de su guardaespaldas de mantenerlo alejado, fue el mismo cantante quien decidió conversar con ellas para “hacerlas entrar en razón”.

“Te escuché, pero esta es mi casa, sabes lo que significa, es donde vivo. No me gusta que estén aquí, pueden estar en cualquier otra parte, ¿pero en mi casa?”, dijo el cantante a una joven que insistentemente le pedía por un abrazo.

it’s embarrassing he even had to ask that pic.twitter.com/DvufoKkOwT

— h 🍊 loves jeanne (@70SNEWANGEL) June 28, 2021