El Banco de Chile fue condenado por el Vigesimosegundo Juzgado Civil de Santiago a indemnizar a un cliente por un fraude electrónico, en el que un delincuente realizó operaciones vía web con su cuenta y pagó una deuda de más de $1.200.000 en una multitienda. El cliente descubrió la transacción, denunció al banco, y al no recibir respuesta ni asunción de responsabilidad, decidió emprender acciones legales. El fallo señaló que el banco no justificó por qué no detectó el fraude, y se le condenó a pagar $1.200.545 por daño emergente, ajustado al IPC. El cliente pedía una indemnización mayor, incluyendo daño moral.