Reinaldo Lippi (66), fundador de la marca de ropa ‘outdoor’ que lleva su nombre, perdió un juicio contra los actuales dueños de Lippi. Con esto, el empresario deberá pagar 3 mil UF, unos $115 millones, más $25 millones en costas.

En total, son poco más de $140 millones que, asegura, “no tengo cómo pagar”.

Fue en conversación con Emol que Reinaldo sostuvo que no podrá pagar tal suma de dinero, la cual es incluso menor a la solicitada por sus exsocios Rafael Vielva y Rafael Cvjetkovic, quienes apuntaban a unas 30 mil UF (más de $1.150 millones).

“Eso me va a traer una serie de consecuencias en mi cotidiano que tendré que afrontar y hacerme responsable no más”, dijo al citado medio.

Reinaldo Lippi pierde juicio contra empresa que él fundó

Todo el asunto surgió en 2022, cuando un video de TikTok, donde él contaba sobre la creación de Lippi, terminó en un conflicto sobre el cual se pronunció el Centro de Arbitraje y Mediación (CAM) de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS).

Reinaldo fundó Lippi en 1985, y constituyó la marca legalmente en 2004, pero tras conflictos con los mencionados socios -habrían inscrito la marca a nombre de ellos-, decidió salir de la empresa en 2013.

En el último tiempo, los conflictos se reavivaron mediante el mencionado video. Los dueños de la marca de ropa aseguraban que en él se violó un acuerdo de confidencialidad.

Y ahora, la instancia de la CCS les dio parcialmente la razón a Vielva y Cvjetkovic, respecto a la prohibición de que Lippi hable de su exfirma, consigna Emol.

Apelación y el proyecto Ofki

“Voy a apelar, sí, por supuesto. El abogado está decidiendo de qué forma, tenemos un plazo, estamos dentro del plazo”, dijo al portal de noticias, enfatizando en que le resulta “imposible” pagar la cifra.

Ademas, Reinaldo considera la sentencia como un “atentado a la libre expresión”, diciendo que “yo no puedo hablar de la empresa que yo formé, la empresa que lleva mi apellido, que me persigue, no puedo hablarlo”.

“En este país, por demandas mucho más complejas que estas, las penas son menores”, apunta.

Con todo, ahora existe otro proyecto que está tomando la atención del emprendedor: Ofki, el cual ya ha visto algo de luz con la pre venta de la mochila Ofki 30.

Según explicó a Emol, con esta nueva etapa dice querer “tener mi tallercito” donde pueda interactuar directamente con los clientes, además de realizar mochilas “hechas para durar eternamente”, lo que siempre le ha motivado.

“Hay que hacer productos que duren, no hacer productos con obsolecencia”, aseguró.

Y junto con evitar espacios como los “malls convencionales” (venderá mediante página web), Reinaldo Lippi espera sacar como producto estrella una parka de pluma “como se hacían antes, cuando los viejos se hacían las parkas de pluma”.