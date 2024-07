Si bien Reinaldo Lippi vendió la empresa de ropa de invierno y outdoor que lleva su apellido, constantemente debe salir a aclarar que hace al menos 10 años se desligó de ella.

El emprendedor de 65 años, de hecho, afirmó que volverá al rubro con Ofki.

“Voy a hacer ropa outdoor, intentando rescatar lo que fueron mis orígenes”, comentó a Diario Financiero.

Lippi proyecta, primeramente, partir fabricando mochilas y parkas y, a diferencia de su competencia, no comercializará en centros comerciales ni en tiendas de retail, con el fin de optimizar costos.

“Prefiero evitarme ese costo, hacer venta directa y meter tecnología a mis productos, en vez de encarecerlos por una tienda en algún mall, que no tiene que ver conmigo”, explicó.

Por tanto, cuando Ofki salga al mercado, venderá directamente a través de su propio sitio web.

Uno de los distintivos de sus productos será la calidad y precios convenientes.

“(…) La manera de ser ecológico es hacer productos que duren mucho tiempo, lo que hice en mis orígenes. Todavía me escribe gente para decirme que me compró una mochila en el 90′ y aún la tiene. Eso es lo que estoy buscando. No es posible que tengamos que botar”, sostuvo.

Re-emprender a los 65 años

Diario Financiero consultó a Reinaldo Lippi sobre cuál era su motivación para emprender nuevamente, ahora con 65 años, en el rubro del vestuario outdoor.

Al respecto, indicó que se siente contento y que emprenderá hasta que se muera.

“Si alguien tuviera que emprender en el mundo outdoor ¿quién tendría que ser? ¿Quién sabe más que yo? Soy como el papá de esta industria. Fuimos los que introdujimos el término primera, segunda y tercera capa (de ropa) y ahora lo usa todo el mundo”, apuntó, recordando que fue de los primeros chilenos en confeccionar chaquetas de polar.

Sobre qué le evoca Lippi, el empresario expresó que eso ya es una etapa superada, pese a que en un principio le costó desprenderse de la firma que lleva su apellido, ya que para él fue “una pérdida de algo relevante”.

“Me costó un mundo, pero ya lo logré, ya le di la vuelta hace rato”, puntualizó.